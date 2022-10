¿Quién es Luisa Agudelo, la arquera de la Selección Colombia femenina Sub-17?

El paso de la Selección Colombiana de Fútbol femenina Sub-17 a la final del Mundial de la India tuvo una gran protagonista al atajar el último tiro desde el punto penal a la jugadora nigeriana Comfort Folorunsho.

Se trata de Luisa Agudelo, quien se convirtió en la heroína, que le permitió al país llegar a la primera final de un mundial de fútbol en toda la historia en cualquier categoría.

Es una jovencita de 15 años quien se convirtió en la portera de menos edad en el torneo orbital que se juega en la India y que tendrá la final el próximo domingo 30 de octubre contra España.

Luisa se distingue por su talla, ya que mide 1,73, que para los expertos es una buena estatura para el fútbol femenino), pero además se destaca por su agilidad bajo el arco del seleccionado nacional y por su juego con los pies.

En lo que va corrido del torneo, la arquera de la Selección en esta Copa del Mundo ha recibido tan solo dos goles, lo que hizo recordar su actuación en el Suramericano en Uruguay, donde le anotaron dos goles en siete partidos disputados.

Una de esas anotaciones la recibió de Chile, en la fase de grupos, y la otra en el partido contra Brasil, en la última jornada del torneo surcontinental.

“Empecé en la escuela Balón de Oro, que quedaba al lado de mi casa, entrenaba de 4 a 6 y jugaba contra niños. Tenía como 9, 10 años”, dijo en una entrevista publicada por la Federación Colombiana de Fútbol en su cuenta de YouTube.

En la misma, añadió que “me llamaron a la selección Valle con 10 años, era como la quinta arquera. De ahí seguí con Sportings Club de Cali, ya estaba allí con niñas, allí fui mejorando y llegué a Cortuluá, al equipo profesional”.

La carrera deportiva de esta jugadora estuvo en riesgo debido a una lesión, como lo recordó ella misma en esa publicación.

“Todo lo que hecho en el club, (Cortulúa), en la selección, tantas caídas, tantos golpes. Recuerdo esa vez que me lesioné y pensé que no iba a seguir en el fútbol: tuve una contusión ósea, duré año y medio sin jugar. En ese momento vino la pandemia, así que tampoco fue mucho lo que me perdí”, narró.

El paso a la final del Mundial

Tras obtener el pase a la final, la arquera colombiana dijo visiblemente emocionada: “Darle felicidad a un país entero, un equipo ha trabajado mucho por esto y de verdad que estoy muy feliz, orgullosa de todo esto. No hay palabras para decir lo que esto significa”.

“Fue todo un equipo orando, sacrificando, dándolo todo en la cancha para que el país quede en alto. Estamos muy felices con todo esto que hicimos”, aseguró.

Pese a su juventud y con los pies en la tierra destacó el significado de la gesta lograda y lo que se viene para el próximo partido: “Esto se vivió como una final, pero se viene un paso más importante que es ganar y ser campeonas del mundo, que es lo que soñamos. Las finales se ganan”, señaló.

Sobre el último tiro desde el punto penal que atajó, y que le permitió a la Selección Colombia llegar a la final, señaló: “primero me mentalicé de que yo podía y trabajé mucho para esto, porque todas merecíamos estar en esa final tan soñada. Es un sentimiento que no sé puede expresar, pero estamos aquí”, aseguró.