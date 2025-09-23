Reacción de la prensa argentina después de que la policía de Brasil agrediera a hinchas de Lanús

En el entre tiempo del duelo Fluminense vs. Lanús, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, jugado en el estadio Maracaná, la policía brasileña reprimió a algunos hinchas del equipo argentino.

Los videos y las imágenes de lo sucedido, de manera rápida, tomaron fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Se criticó mucho el accionar de la autoridad de Brasil.

LAMENTABLES imágenes de la represión policial en Brasil, que sufrieron los hinchas de Lanús en su visita a Fluminense por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro estuvo más de 20 minutos demorado. pic.twitter.com/Kn9GLV3nIJ — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2025

Tras lo sucedido, la prensa argentina se pronunció y descalificó el proceder de la policía. Cabe mencionar que en varias oportunidades, hinchas de otros equipos, han sufrido los mismos actos.

“Otra vez la violencia policial en Brasil contra hinchas argentinos: en el entretiempo del partido de Lanús ante Fluminense, en el Maracaná por la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana, se produjo un enfrentamiento que incluyó corridas y peleas mano a mano en uno de los accesos a la tribuna que ocuparon los fans del Granate“, reseñó Diario Olé.

"INCIDENTES"



Porque la policía brasileña empezó a golpear a los hinchas de Lanús en el partido ante Fluminense por la Conmebol Sudamericana. Nada nuevo, van los visitantes y los cagan a palazos, son unos hijos de re mil putas, la concha de la lora.

pic.twitter.com/ciAdePUl2G — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 24, 2025

“Se vio a un oficial pegarles con un machete a algunos fans. En un pasillo interno, se vio hinchas heridos, uno con un corte en la cabeza mientras una mujer intentaba contenerlo”, añadió.

Debido a la situación, el inicio del segundo tiempo se tuvo que retrasar 20 minutos. Esta decisión la tomó el juez central Jesús Valenzuela, de origen venezolano.

OTRA VEZ LA VIOLENCIA POLICIAL EN BRASIL ❌



🚨 Hinchas de Lanús fueron reprimidos en la tribuna del Maracaná y el inicio del ST con Fluminense estuvo demorado varios minutos



📹 X/ LocuraGranate_ pic.twitter.com/JIJf6p044O — Diario Olé (@DiarioOle) September 24, 2025

“Hubo largos diálogos de Valenzuela con los futbolistas de ambos equipos. La principal preocupación se observaba en los semblantes de los jugadores del equipo de Mauricio Pellegrino”, continuó Diario Olé.

Habrá que esperar para conocer si la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emite alguna sanción para Fluminense de Brasil. La situación fue bochornosa, sin lugar a dudas.

🏆| El segundo tiempo no comienza, en el entretiempo se generaron incidentes entre la hinchada de #Lanus y la policía.#Fluminense ganaba 1 a 0



pic.twitter.com/3C3UKaEkhG — ProDeportes (@ProDeportes3) September 24, 2025

Al final, Lanús de Argentina se logró imponer en marcador global por 2 goles a 1, por lo que aseguró su clasificación a las semifinales de este importante torneo internacional.

Seguramente, el club gaucho hará todo lo posible por llegar a la gran final y coronarse como campeón. La tarea no será para nada fácil y eso no se puede negar, pero tampoco será una labor imposible.