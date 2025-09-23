Suscribirse

Reacción de la prensa argentina después de que la policía de Brasil agrediera a hinchas de Lanús

Diario Olé fue uno de los medios de comunicación que se pronunció.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 3:20 a. m.
Imagen de lo sucedido en Brasil.
Imagen de lo sucedido en Brasil. | Foto: LocuraGranate_

En el entre tiempo del duelo Fluminense vs. Lanús, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, jugado en el estadio Maracaná, la policía brasileña reprimió a algunos hinchas del equipo argentino.

Los videos y las imágenes de lo sucedido, de manera rápida, tomaron fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Se criticó mucho el accionar de la autoridad de Brasil.

Tras lo sucedido, la prensa argentina se pronunció y descalificó el proceder de la policía. Cabe mencionar que en varias oportunidades, hinchas de otros equipos, han sufrido los mismos actos.

Otra vez la violencia policial en Brasil contra hinchas argentinos: en el entretiempo del partido de Lanús ante Fluminense, en el Maracaná por la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana, se produjo un enfrentamiento que incluyó corridas y peleas mano a mano en uno de los accesos a la tribuna que ocuparon los fans del Granate“, reseñó Diario Olé.

“Se vio a un oficial pegarles con un machete a algunos fans. En un pasillo interno, se vio hinchas heridos, uno con un corte en la cabeza mientras una mujer intentaba contenerlo”, añadió.

Debido a la situación, el inicio del segundo tiempo se tuvo que retrasar 20 minutos. Esta decisión la tomó el juez central Jesús Valenzuela, de origen venezolano.

“Hubo largos diálogos de Valenzuela con los futbolistas de ambos equipos. La principal preocupación se observaba en los semblantes de los jugadores del equipo de Mauricio Pellegrino”, continuó Diario Olé.

Habrá que esperar para conocer si la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emite alguna sanción para Fluminense de Brasil. La situación fue bochornosa, sin lugar a dudas.

Al final, Lanús de Argentina se logró imponer en marcador global por 2 goles a 1, por lo que aseguró su clasificación a las semifinales de este importante torneo internacional.

Seguramente, el club gaucho hará todo lo posible por llegar a la gran final y coronarse como campeón. La tarea no será para nada fácil y eso no se puede negar, pero tampoco será una labor imposible.

La eliminación de Fluminense de Brasil se percibe como un golpe duro, esto porque la plantilla de este equipo es mucho más costosa que la de Lanús. Pero este martes 23 de septiembre no jugó la plata, ya que, el conjunto argentino puso más actitud y terminó obteniendo el gran premio.

