Real Madrid en vivo por LaLiga: hora y canal para ver el partido vs. Mallorca

Este sábado 30 de agosto, por la tercera jornada de LaLiga, el poderoso Real Madrid se ve las caras con Mallorca en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

De momento, el nuevo proyecto del conjunto madridista con el técnico Xabi Alonso ha arrancado de forma positiva, con dos triunfos, ambos trabajados, ante el CA Osasuna (1-0) y el Real Oviedo (0-3).

Victorias casi obligadas para ir asentando los nuevos cimientos que se empiezan a formar y que tendrán un nuevo examen ante los de Jagoba Arrasate, un entrenador que se mide a su segundo gran candidato en tres jornadas tras estrenarse con derrota ante el FC Barcelona.

Las primeras señas de identidad de Alonso se van viendo en el campo, aunque el fútbol no termina de ser del todo brillante en un equipo agarrado en este arranque al buen momento de Kylian Mbappé.

El delantero parisino ha sabido mantener el ‘olfato’ de cara a la portería rival con el que acabó la pasada temporada y está siendo clave para un Real Madrid que sigue buscando su mejor acoplamiento y una mejora en la calidad ofensiva.

De momento, la estadística señala que el equipo madrileño es el tercero en goles esperados (3,6), solo superado por el FC Barcelona y el Villarreal CF, y que ha rematado en 42 ocasiones, 15 de ellas a puerta.

Además, Alonso parece querer cuidar el balón con casi siete pases por posesión y, quizá lo más reseñable hasta el momento, recuperarlo lo antes posible.

El Real Madrid es hasta ahora el equipo de LaLiga EA Sports con más recuperaciones en campo rival, con 21, lo que ha provocado que apenas le hayan rematado a Thibaut Courtois (4).

Un aparente cambio de actitud en agresividad y cohesión, donde un jugador como Aurelien Tchouameni está resultando clave.

Además, Xabi Alonso parece seguir buscando su mejor once para cada partido y, de momento, ha variado los dos que ha dispuesto en los dos primeros encuentros, tanto en defensa, como en el centro del campo y en la delantera.

Sin contar a Courtois, solo seis jugadores han sido titulares en los dos partidos (Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler y Mbappé), y es probable que el once ante el RCD Mallorca varíe de nuevo.

La principal sorpresa en el Carlos Tartiere fue la suplencia de Vinícius Jr. El 7 dejó su sitio a su compatriota Rodrygo Goes, que llevaba inédito desde el estreno en el Mundial de Clubes, pero parece que recuperará su lugar en el ataque junto a Mbappé este sábado.

Trent Alexander-Arnold y Eder Militao, reemplazados por Dani Carvajal y Antonio Rüdiger el pasado domingo, podrían volver, mientras que Alonso parece seguir probando en el casting para el hueco que deja el lesionado Jude Bellingham con Brahim Díaz y Franco Mastantuono siendo los elegidos en estos dos primeros choques.

Canal y hora para ver el juego

El juego se verá en vivo en DSports .

. Arrancará a las 2:30 p. m., hora colombiana.