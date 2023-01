Real Madrid se juega todo ante Valencia en la primera semifinal de la Supercopa de España

El Real Madrid y el Valencia se enfrentan, este miércoles desde las 2:00 de la tarde (hora colombiana), en duelo válido por la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Ryad (Arabia Saudí). Para este partido, ambos conjuntos llegan heridos y con la necesidad de convertir el encuentro en un punto de inflexión para fortalecer una confianza algo debilitada en las últimas semanas.

Al conjunto de Carlo Ancelotti, que ya acabó algo justo la primera parte de la temporada antes del Mundial, no parece haberle sentado bien el parón. El equipo blanco acabó el 2022 -empate en casa ante el Girona, derrota en Vallecas y victoria ‘in extremis’ ante el Cádiz como local- con desconexiones graves, permitiendo demasiado atrás y con un nivel físico lejos del cien por cien que sí se vio hasta mediados de octubre.

Villareal vs. Real Madrid - Foto: @realmadrid

Y el síntoma de que enero podría hacerse muy largo fue la última derrota ante el Villarreal (2-1), un partido en el que el Real Madrid ofreció su versión más ‘pasota’ en la primera mitad, claramente superado por los de Setién, para quedarse segundos a tres puntos del Barça. El propio Ancelotti reconocía en la previa del comienzo de la andadura en la Supercopa que le “sorprendió” los cauces del encuentro en La Cerámica.

“Era previsible no estar a tope en este momento. Me sorprendió un poco el partido contra el Villarreal, las sensaciones eran mucho mejores. El partido ha mostrado otra cara. Tenemos que volver a hacer las cosas bien; el aspecto defensivo no ha sido bueno y tenemos que trabajar. Este equipo sabe defender muy bien, mejor de lo que lo ha hecho ante el Villarreal”, declaró en rueda de prensa.

Los merengues, actuales supercampeones de España, vencieron al Cacereño (0-1), en Copa, y al Valladolid (0-2), con dos acciones del Balón de Oro Karim Benzema -dos duelos muy poco vistosos-, antes del descalabro en Villarreal. Y aunque los resultados manden y todavía sigan con mucha vida en todas las competiciones, se ve a un equipo más cansado y algo desmotivado, al que, de momento, le valen, aunque no siempre, los destellos y la calidad de sus delanteros.

Último duelo entre ambos

El balance reciente de enfrentamientos directos entre ambos conjuntos es favorable al Real Madrid, que ha vencido en cuatro de los últimos cinco duelos directos, por un triunfo del Valencia. El equipo del Turia recuerda, además, el último precedente en el torneo, ya con formato de ‘Final Four’, cuando los blancos les “pasaron por encima”.

“Fueron muy superiores a nosotros, no estuvimos a la altura. Nosotros vamos a luchar y a darlo todo, estoy seguro de que no será como la última vez. Tenemos mucha ilusión de volver a estar en una final”, expresó el capitán ‘ché’ José Gayà en rueda de prensa. El lateral es uno de los únicos tres supervivientes de ese partido -junto a Paulista y Diakhaby-, en un claro síntoma de falta de solidez en el proyecto valencianista.

Los merengues buscarán mantener el liderato en España. - Foto: Getty Images

El Valencia tampoco goza de una situación positiva, muy lastrado en la tabla y en lo anímico por las dos últimas derrotas -Villarreal (2-1) y Cádiz (0-1)- consecutivas. Por ello, las perspectivas no son muy halagüeñas, y esperan que el torneo sea un oportunidad para reencontrarse con su versión más competitiva y consistente, que sí se vio a principio de temporada.

Gattuso no podrá contar con Nico González y Samu Castillejo por lesión. Con una línea de cuatro muy definida con Thierry Correia, Cömert, Diakhaby y Gayá; Almeida acompañaría a Guillamón y Musah en la medular. Mientras que en ataque, Kluivert sería el encargado de suplir al ex del Milán, con el entonado y escurridizo Samuel Lino por la izquierda y el ‘Matador’ Edinson Cavani como ‘9′. El uruguayo ya le marcó al Real Madrid en su último partido ante los blancos, con la camiseta del PSG.

Posibles alineaciones

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

VALENCIA: Mamardashvili; Thierry, Cömert, Diakhaby, Gayá; Guillamón, Musah, Almeida; Kluivert, Cavani y Samuel Lino.