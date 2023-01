Real Madrid cae ante Villareal y le da papaya al Barcelona en la Liga de España

El submarino amarillo, como conocen al Villareal, ahogó al Real Madrid en la fecha 16 de la LIga de España.

Antes del pitazo inicial, Villareal se ubicaba séptimo en la tabla con 24 puntos, en competencia directa con Athletic y al Betis por las plazas de Europa League. Una victoria podía acercarlo a puestos Champions.

El Madrid, por su parte, buscaba los tres puntos para que dormir como líder en solitario de la Liga esperando el juego entre Barcelona y Atlético de Madrid este domingo a las 3 de la tarde.

Los dirigidos por Xavi y Ancelotti suman 38 puntos en la tabla de posiciones.

Xavi si vence con el Barcelona al Atlético de Madid, será el lider de la Liga en España. - Foto: AFP

El equipo de Quique Setién encadenaba cinco victorias. Real Madrid, dos triunfos en Liga ante Cádiz, Valladolid y Cacereño.

En el remodelado Estadio de la Cerámica, los madridistas salieron con Courtois; Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius y Benzema.

Militao fue el lateral derecho. No se tuvo a Carvajal, pero sí el regreso de Courtois.

El conjunto blanco jugó sin ningún jugador español en el once titular. Sin Lucas, ni Carvajal, ni Ceballos, ni Nacho, ni Odriozola, ni Vallejo, ni Asensio. Los Inicialistas fueron tres franceses, dos brasileños, dos alemanes, un belga, un austríaco, un uruguayo y un croata.

Los locales apostaron por Reina; Moreno, Pau, Albiol, Foyth; Parejo, Coquelin, Baena; Chukwueze, Pino y Gerard.

En el primer tiempo, Villareal se acercó con un tiro al palo de Coquelin y Real Madrid con Vinicius. Los visitantes apearon a los contragolpes y fueron débiles en salida, perdieron muchos balones y se fueron al descanso después de sufrir el juego.

Al regreso y con pocos minutos en cancha, Pino, con ayuda de Mendy, abrió el marcador tras una salida del francés y después Courtois no pudo hacer nada. Era el 1 a 0.

Real Madrid's Vinicius Junior gets up from the ground during a Spanish La Liga soccer match between Valladolid and Real Madrid at the Jose Zorrilla stadium in Valladolid, Spain, Friday, Dec. 30, 2022. (AP/Pablo Garcia) - Foto: AP/Pablo Garcia

Al minuto 56, Benzema, que sumaba siete goles en Liga por poco la emboca. Sin embargo, una mano de Foyth lo evitó. El VAR determinó penal y el francés empató. Además, aprovechó la sanción de Lewandowski de tres partidos para recortar ventaja al polaco, que ha anotado 13 dianas en el torneo español.

Sin embargo, esa aspiración poco duró. Gerard Moreno puso el 2 a 1 para el Villarreal, engañando a Courtois de penalti. La falta fue de Alaba que le dio al balón con la mano tras resbalarse. Fue una jugada muy discutida por el Madrid.

“No he visto los dos penaltis. He visto claro más el nuestro. La de Alaba no la he visto clara, ni la de Foyth. Tendré que verlas”, dijo al final del juego Quique Setién, entrenador del Villarreal.

“Yo no hablé con el árbitro, pero viendo la de la semana pasada del Valladolid que le da en la mano libre y hoy la de David, que tiene una mano todavía en el suelo porque se resbaló y se quiere levantar. Al final da igual una caída que sea tu mano de apoyo. No puede quitarse las manos. No sé cuál es la norma en eso, nunca nos han puesto un ejemplo así, así que a ver si en verano vuelven a venir a hablar con nosotros., lo toman como un ejemplo y nos lo explican. Si pitas un penalti que también era un poco dudoso para ellos, que no ve el balón, vas a pitar esa también. Obviamente, es un poco la compensación. Luego no mantuvimos la calma para cerrar el partido”, dijo Thibaut Courtois, portero del Real Madrid sobre el penal que le dio la victoria al rival.

El próximo partido del Real Madrid será con el Valencia el 11 de enero por la Super Copa a las 2 de la tarde, mientras que Villareal enfrentará a Celta de Vigo el próximo 13 de este mes por la Liga Santander.