Real Madrid sigue de cerca a figura que ya regresó a casa, pero deslumbró en el Mundial Qatar 2022, ¿de quién se trata?

- Foto: PA Images via Getty Images

El cuadro merengue no pierde la oportunidad par fijarse en nuevos talentos.

Como es costumbre y gracias a su poderío económico, el Real Madrid tiene a sus emisarios en tierra árabe para poder mover el mercado e incorporar a su plantilla alguna de las figuras que despunte en este Mundial de Qatar 2022.

Aunque los merengues siempre le apuntan a algún jugador del equipo campeón o de la selección revelación del torneo, esta vez se habla de un futbolista que, aunque ya tuvo que regresar a su casa, sí marcó la diferencia cuando tuvo la oportunidad de entrar al terreno de juego.

Se trata el juvenil Nico Williams, relevo de la selección de España y que mientras fue llamado por Luis Enrique para reemplazar a algún compañero, cumplió con lo encargado. Los diferentes analistas que tuvieron la oportunidad de narrar y comentar los encuentros de España en Qatar 2022, coincidieron en resaltar su buena condición marcada por su velocidad, capacidad de encarar y despliegue físico.

El medio deportivo Sport, que sigue de cerca los pasos de los equipos más importantes en Europa, señaló en sus páginas que el equipo de Florentino Pérez busca una ficha que pueda reemplazar a Marco Asensio, pues es casi un hecho que el delantero abandone la institución.

Según el rotativo, Williams parece ser la alternativa de los administradores del Real Madrid y del técnico Carlo Ancelotti, quienes ven en las cualidades del jugador del Bilbao la oportunidad para suplir al mallorquín.

Aunque el interés es inminente, la duda está sobre cuándo se podría dar la contratación, pues la inusual fecha en la que se realizó el Mundial podría aplazar la negociación, aunque no se descarta que en este mismo mercado de invierno se puedan dar los acercamientos con el Bilbao.

El PSG tampoco se queda quieto

El atacante inglés Marcus Rashford parece estar en la mira del todopoderoso Paris Saint Germain, equipo del magnate catarí, Masser Al-Khelaifi, quien habría confesado que se ha visto seducido por el delantero del Manchester United.

Según indicó a Sky Sports, parece que el interés por ficharlo no es reciente y que le viene siguiendo la pista desde hace un tiempo; sin embargo, el multimillonario afirmó que cuando hubo acercamientos no era el momento ideal, pero no descartó su llegada a las filas del equipo francés.

“Es otro jugador realmente increíble. ¿Y gratis? Cualquier club correría tras él para tenerle gratis, definitivamente. No lo ocultamos, hablamos con él y hubo interés, pero no era un buen momento. Quizá en verano, ¿por qué no?”, explicó Al-Khelaifi.

Sobre la verdadera posibilidad de Rashford sea compañero de Neymar, Mbappé y Messi, el magnate indicó que por ahora espera que el jugador siga concentrado en el Mundial Qatar 2022, certamen en el que con su selección se medirá a Francia.

“Dejemos que se concentre en el Mundial. Si en enero estamos interesados, hablaremos con él”, agregó el dueño del PSG.

El delantero del Machester United viene teniendo un desempeño bastante interesante en la Copa del Mundo, donde ha conseguido tres anotaciones y en la que ha sido fundamental para que su selección avance hasta los cuartos de final.

Las tres anotaciones del nacido en Manchester las consiguió por partida doble en la victoria ante Galés y contribuyendo, por solitario, en el partido contra Irán, luego de ser asistido por Harry Kane.

Será entonces el final del Mundial Qatar 2022 el que sirva como punto de partida para que las diferentes contrataciones comiencen a andar; sin embargo, parece ser que será hasta el próximo mercado de verano que las negociaciones se puedan sacar adelante.