“Realmente no me gustó”: técnico de Portugal reprocha la actitud de Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal se alista para disputar los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, instancia en la que se medirá a Suiza, segunda del grupo G por debajo de Brasil. Por su parte, los lusos lideraron el grupo H y la otra clasificada fue Corea del Sur, dejando eliminada a Uruguay.

Después de dos victorias y una derrota en la fase de grupos, el combinado portugués espera seguir avanzando en el certamen mundialista para conseguir su primer título en esta competición. Su mejor registro fue en Inglaterra 66, cuando de la mano de Eusébio alcanzaron el tercer lugar.

Su otro mejor registro fue en Alemania 2006, cuando quedaron en la cuarta posición al perder con la anfitriona.

Es por eso que Qatar 2022 es la oportunidad perfecta para volver a soñar, en la que sería la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo. A sus 37 años de edad, el astro portugués parece estar dejando atrás sus mejores épocas en el más alto nivel deportivo, de ahí la posibilidad de ir a jugar a una liga bastante exótica.

Según reveló el diario Marca, “Cristiano Ronaldo jugará en el Al-Nassr a partir del 1 de enero”, confirmando uno de los bombazos más importantes del mercado de fichajes de los últimos años.

Esa noticia fue uno de los temas de conversación en la más reciente rueda de prensa de Portugal de cara al partido ante Suiza. Ante los medios de comunicación, el técnico Fernando Santos dijo no estar enterado sobre la información que se maneja en torno al futuro de Cristiano Ronaldo, pues es algo que no le compete.

“No sé, no he hablado con él de eso. He hablado con los jugadores pero no tiene nada que ver con este tema. Ni siquiera lo sabía, lo supe hace un poco. Es una decisión suya, una cuestión suya, él está completamente centrado en el Mundial, en ayudar al equipo”.

Además, habló sobre la discusión que protagonizó CR7 en el partido ante Corea del Sur, último duelo en la fase de grupos y única derrota para los lusos. Cuando decidió cambiar al exjugador del Real Madrid, este salió alegando y en un principió se pensó que peleaba con su entrenador, pero resultó ser con un jugador surcoreano.

Sobre ese hecho, Santos reprochó la actitud de Cristiano Ronaldo y dio a entender que lo manejo en el camerino sin tener que armar una nueva polémica. “No escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada”.

“Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados”, agregó.

Sobre la posible titularidad de Cristiano en octavos de final, dijo que solo da “el equipo a los jugadores en el estadio”, rutina que ya está clara desde que llegó. “El asunto está terminado, se resuelve dentro y todo el mundo está disponible”, sentenció.

El partido entre Portugal y Suiza está programado para este martes a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y se podrá seguir en vivo a través de DirecTV Sports, además de encontrar toda la información en SEMANA.com. El ganador de esta llave se medirá en cuartos al que salga victorioso en el partido entre Marruecos y España.