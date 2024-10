Recogebolas boliviano lanzó ácida acusación contra la Selección Colombia: “No pudieron”

En el estadio Municipal de El Alto, que está ubicado a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, cayó por la mínima diferencia ante su similar de Bolivia.

Este importante partido correspondió a la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo de la Fifa del año 2026 que se va a llevar a cabo en los países de Estados Unidos, Canadá y México.

El único tanto del compromiso lo marcó el jugador Miguel Terceros al minuto 58. El mismo, vale la pena resaltar, fue un verdadero golazo y partió desde un saque de banda rápido que fue promovido por un recogebolas.

Y sobre el mismo recogebolas, precisamente, surgieron palabras muy importantes. Juan Carlos Rodríguez habló con el medio boliviano Visión 360 y explicó el paso a paso de la jugada del gol de la escuadra local.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. | Foto: AFP

“Un jugador de Colombia paso la pelota a la banda, a Borja, quien no pudo agarrar el balón, inmediatamente agarré el esférico y el primero que me la pidió fue Medina, pero Robson Matheus me gritó para que se la pasara, se la di rápido y ya no pude ver el gol”, empezó afirmando.

De acuerdo con el recogebolas, este no pudo ver el gol de Miguel Terceros porque el utilero de la Selección Colombia de Mayores le reclamó por la rapidez con la que le pasó el balón al futbolista boliviano. Incluso, señala que desde la tricolor pudieron su expulsión.

Con uno menos desde el minuto 20, hicieron este PEDAZO DE GOL. pic.twitter.com/2yG9uMUnD5 — Sebastián Álvarez Albanell (@sebaalvareza) October 10, 2024

“Estaban furiosos, vino el cuarto árbitro y me dijo que me iba a expulsar. Me tuve que ir más a la esquina los últimos minutos para que no me saquen de la cancha. Yo solo cumplí con mi trabajo, nos dieron la instrucción de agilizar el juego, que tenemos que ser vivos porque somos parte del juego”, manifestó sin rodeos.

Juan Carlos Rodríguez, en su relato, también afirmó que actuó con rapidez en una acción de pelota quieta a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo. “James Rodríguez me pidió que se la pase, ellos estaban apurados, pero felizmente no pudieron meter el empate”, sentenció.

El recogebolas, además, habló de su vida personal. “Mi padre me abandono, solo tengo a mi mamita y a mi hermano, los dos la cuidamos mucho y yo ya no puedo jugar porque tengo que trabajar, lo hago en una fábrica de gomas, pero al fútbol no voy a dejar de ir, porque es mi pasión y me alegra mucho haber contribuido en el gol de la selección”, expresó.