Referente de la Selección Colombia frenó en seco a Bogotá como sede: “no se vive ese ambiente”

Un gran debate se ha abierto en las últimas semanas sobre cuál debería ser la sede de la Selección Colombia, esto teniendo en cuenta que la categoría de Mayores está ad portas de iniciar las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026. . La gran discusión se dio con la inigualable asistencia que se ha dado en El Campín, además del ambiente de fiesta entre los miles de hinchas que han asistido a los encuentros deportivos.

Con un promedio de más de 30 mil hinchas por partido, la capital de la República ha entrado seriamente en la discusión sobre ser la casa de la Tricolor con respecto a Barranquilla, la cual ha sido muy criticada por la pasividad, la poca emoción y el desinterés de los hinchas presentes, lo que hizo que la capital del Atlántico dejara de ser garantía para el país.

A esto se le sumó la eliminación del Mundial de Qatar, donde se criticó el comportamiento de los hinchas durante el partido del 28 de enero de 2022, en el cual Colombia perdió en condición de local contra Perú y dejó, en ese momento, prácticamente nulas posibilidades de remontar la situación. Acabado el partido, los jugadores salieron del campo abucheados.

James Rodríguez, de la selección de Colombia, se lamenta en el partido ante Perú, correspondiente a las eliminatorias mundialistas, el viernes 28 de enero de 2022, en Barranquilla (AP Foto/Fernando Vergara) - Foto: AP/Fernando Vergara

Bajo este panorama, varias voces autorizadas han dado sus puntos de vista para futuros partidos de la Tricolor. El último en hacer referencia a este tema fue el exjugador Macnelly Torres, quien fue claro y contundente al decir que Barranquilla debe seguir siendo la casa de la Selección, ya que se vive “otro ambiente”.

El volante, que vivió la fiesta en ambas ciudades, aseguró que la capital no tiene ese “ambiente” de fiesta que se vive en La Arenosa cuando hay partido del combinado cafetero. “Cuando la Selección está en Barranquilla, se nota que está la Selección, que hay partido de Eliminatorias y tengo que decirlo así a algunos no les parezca: en Bogotá ese ambiente no se vive”, aseguró en charla con el Vbar.

Con esta visión, es otro punto más que se le suma a la Costa Atlántica, que ha sido el fortín del seleccionado nacional durante varios años y donde se han logrado las gestas del Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018.

La Tricolor tendría un uno por ciento de posibilidad. - Foto: Getty Images

Barranquilla se defiende

El revuelo fue tan grande que hasta el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, tuvo que salir a aclarar el acalorado debate con contundente respuesta.

En charla con El Heraldo, el máximo dirigente aseguró que “ni el Comité Ejecutivo ni el cuerpo técnico de la FCF han puesto en duda jamás a Barranquilla como sede de la eliminatoria”, dando un fuerte respaldo a La Arenosa como casa oficial de la Tricolor de cara a lo que viene en las eliminatorias al Mundial de 2026.

Por su parte, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, en las últimas horas no se quedó callado y defendió “a capa y espada” su ciudad en conversación con Blu Radio: “Ha sido la casa de todos los colombianos”. No sintiéndose a gusto en su totalidad con su primer comentario, agregó: “Sin ganas de armar polémica, lo que diría es lo siguiente. Barranquilla ha sido la casa de la Selección en los momentos más duros”.

