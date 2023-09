Referente de Millonarios dio la cara y respondió de manera certera por los malos resultados del club

El segundo semestre para el actual campeón del fútbol colombiano no ha dado de la mejor manera. Tras la dolorosa derrota del pasado domingo ante Independiente Santa Fe, su rival de patio, Millonarios sigue sembrando dudas entre sus hinchas que han sido críticos por dicha situación.

Por el mal momento que vive el cuadro azul actualmente, algunos lo han tildado como un ‘semestre de transición’. Sin embargo, desde Millonarios han sido contundentes y han salido a romper todo tipo de rumores asegurando que no hay excusas para esta mala campaña y que buscarán retomar la senda de la victoria.

Uno de los encargados en salir a apagar las llamas fue Juan Pablo Vargas, uno de los líderes en defensa. “No me gusta poner esas excusas porque siento que no hacen parte de esta institución tan grande. Aquí el tema es de nosotros y ver cómo resolvemos para que se deje de hablar de esa transición, que no existe”, dijo este jueves en atención a medios.