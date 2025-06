Referente del Liverpool pide que vendan a Luis Díaz: sus razones levantan tierrero en Inglaterra

Luis Díaz tiene contrato en Liverpool hasta junio de 2027. No obstante, en este mercado de verano de 2025, su nombre ha estado vinculado a otros clubes, como el FC Barcelona y el Al-Nassr saudí.

Sin embargo, aclaró: “Me gusta Luis Díaz. La razón por la que me gusta Luis Díaz es porque te da tantas opciones diferentes. No es solo un extremo; puedes ponerlo de nueve y darte un toque superior (...), corre por detrás porque es extremo, ve espacio, corre por detrás y causa todo tipo de problemas. Pero eso es cuestión de suerte, ¿no?”.

Las palabras de Heskey levantaron tierrero en Inglaterra, específicamente en Liverpool, pues muchos fanáticos no están de acuerdo con que los reds vendan a Luis Díaz. Las redes sociales se llenaron de comentarios apoyando que el colombiano se quede en Anfield, como en el post del periodista Matt Addison, quien constantemente cubre la actualidad del vigente campeón de la Premier League.

“Estoy muy feliz en Liverpool, siempre lo he manifestado. Ellos me han recibido muy bien, estamos ahora mismo en contacto con ellos porque obviamente estamos hablando con otros clubes (...) Si el Liverpool nos hace una buena renovación o tengo que cumplir mis dos años de contrato, me quedaré feliz. Depende de ellos", afirmó Díaz.