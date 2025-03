Relación entre Gamero y Falcao tiene nuevo capítulo: hinchas de Millonarios reaccionan a las fotos

Ahora, Gamero hizo presencia en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Fue visto allí el pasado miércoles, 12 de marzo, en el duelo entre Atlético y Real por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¿Cómo logró su entrada? Gracias a Radamel Falcao García, con quien ya no comparte club, pero ahora viven un nuevo capítulo amistoso.

“Gracias Falcao por hacer realidad este momento de ver un partido de la Champions League , hoy Atlético Madrid vs Real Madrid. Feliz de poder vivir estos momentos, gracias Dios”, fueron las palabras de Alberto Gamero, por medio de Instagram, adjuntando fotos de su experiencia en la capital española. Los hinchas de Millonarios no duraron en reaccionar al material.

Gamero y Falcao compartieron juntos en Millonarios , para el segundo semestre de 2024. Con Alberto desde la raya técnica, y Radamel en el campo, los embajadores estuvieron cerca de llegar a la gran final de esa liga, quedando marginados por no anotar un gol ante Pasto en la última fecha del cuadrangular A.

Se aprecia, públicamente, que Alberto Gamero se está preparando tras su salida de Millonarios. No solo viaja a España para ver fútbol en vivo, también estuvo en Estados Unidos , específicamente visitando al Orlando City que dirige el colombiano Óscar Pareja, intercambiando conceptos.

Más allá de las especulaciones, el destino de Gamero sigue siendo incierto. Mientras se prepara para volver a dirigir, Millonarios vive otro presente de la mano de su nuevo técnico, David González. Los albiazules quedaron eliminados en fase previa de Copa Sudamericana, ante Once Caldas , y por liga vienen de perder ante Junior, en la octava fecha.

“Una de las cosas que me duele a mi: que digan que Gamero fracasó en Millonarios, que no ganó nada en Millonarios. Hay muchos hinchas que no conocen la idiosincrasia de Millonarios, antes de que yo llegara”, confesó Gamero, en diálogo con Win Sports, a finales de febrero de este 2025.