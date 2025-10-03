Deportes
Remezón en la tabla de posiciones de Liga BetPlay: insólito ‘blooper’ definió el Cali vs. Pereira
Cali se metió a los ocho, Pereira se aleja y el líder sigue siendo Junior de Barranquilla.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Arrancó la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll este viernes, 3 de octubre, con el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira, en Palmira. Miles de hinchas verdiblancos acudieron a la cita, en su estadio, para un duelo clave de la temporada.
En la previa, la ecuación era sencilla para ambos: quien ganara ampliaba sus chances en los ocho de cara a los cuadrangulares finales. Quien obtuvo ese plus fue Deportivo Cali.
Los azucareros ganaron 1-0 con gol de Johan Martínez a los 9′ del primer tiempo. De hecho, se trató de un tanto con blooper incluido por parte del portero de Deportivo Pereira: Salvador Ichazo.
Martínez cobró un tiro libre, con zurda, desde la zona derecha. Levantó un balón que parecía llegar fácil a las manos de Ichazo, pero este último tuvo un fuerte desliz y aunque todo indicaba que iba a encajonar el esférico, se le terminó resbalando.
Gol del Deportivo Cali— DEPORTIVO CALI T.V.G (@tocata11) October 4, 2025
GOL de Johan Martinez ⚽
DEPORTIVO CALI 1X0 DEPORTIVO PEREIRA
⚽ Johan Martinez pic.twitter.com/NN6oddFkDu
Aunque fue el único tanto del juego, no se trató de la única emoción. Pereira intentó revertir la situación, pero su mala puntería y el destacado portero del Cali, Alejandro Rodríguez, lo evitaron.
El verdiblanco también pudo ampliar su ventaja, pero falló penal y le anularon un gol en la segunda mitad. No obstante, Gamero y sus dirigidos celebran porque remecieron los ocho y se metieron al grupo de clasificados parciales.
Datos generales del partido
- Marcador final: Deportivo Cali 1 - 0 Deportivo Pereira
- Fecha: 3 de octubre de 2025 (jornada 14 Liga BetPlay)
- Estadio: Deportivo Cali (Palmira)
- Árbitro: Steven Camargo
- Alineaciones:
Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Joaquín Varela, Andrés Correa; Andrés Colorado, Yani Quintero, Jhon Michael Aponza, Johan Martínez, Juan Montoya; Andrey Estupiñán. DT: Alberto Gamero.
Deportivo Pereira: Salvador Ichazo; Walmer Pacheco, Juan Quintero Fletcher, José Moya, Edwin Velasco; Víctor Mejía, Juan David Ríos, Kelvin Osorio, Yesus Cabrera; Samy Jr. Merheg, Carlos Darwin Quintero. DT: Rafael Dudamel.
Tabla de posiciones
Con Cali como octavo parcial de Liga BetPlay, los ocho se remecieron. El azucarero se estanca allí con 20 puntos, mismos que el sexto (Tolima) y el séptimo (Santa Fe).
El líder sigue siendo Junior de Barranquilla con 25 unidades, mientras que del segundo (Bucaramanga) al cuarto (Fortaleza) todos tienen 24.
A medida que avance la fecha, habrá más cambios en la tabla de posiciones. Las unidades entre el primero y el octavo son tan parejas, además de los que hacen fila por entrar en los ocho, que se divisa un apretado cierre de semestre.