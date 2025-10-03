Suscribirse

Remezón en la tabla de posiciones de Liga BetPlay: insólito ‘blooper’ definió el Cali vs. Pereira

Cali se metió a los ocho, Pereira se aleja y el líder sigue siendo Junior de Barranquilla.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 2:58 a. m.
Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira en Liga BetPlay 2025-ll.
Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira en Liga BetPlay 2025-ll | Foto: Izq: Transmisión oficial Win Sports / Der: Prensa Deportivo Cali oficial - API

Arrancó la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll este viernes, 3 de octubre, con el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira, en Palmira. Miles de hinchas verdiblancos acudieron a la cita, en su estadio, para un duelo clave de la temporada.

En la previa, la ecuación era sencilla para ambos: quien ganara ampliaba sus chances en los ocho de cara a los cuadrangulares finales. Quien obtuvo ese plus fue Deportivo Cali.

Los azucareros ganaron 1-0 con gol de Johan Martínez a los 9′ del primer tiempo. De hecho, se trató de un tanto con blooper incluido por parte del portero de Deportivo Pereira: Salvador Ichazo.

Martínez cobró un tiro libre, con zurda, desde la zona derecha. Levantó un balón que parecía llegar fácil a las manos de Ichazo, pero este último tuvo un fuerte desliz y aunque todo indicaba que iba a encajonar el esférico, se le terminó resbalando.

Contexto: Es oficial la citación de jugador de Liga BetPlay a selección: anuncio salió hace horas

Aunque fue el único tanto del juego, no se trató de la única emoción. Pereira intentó revertir la situación, pero su mala puntería y el destacado portero del Cali, Alejandro Rodríguez, lo evitaron.

El verdiblanco también pudo ampliar su ventaja, pero falló penal y le anularon un gol en la segunda mitad. No obstante, Gamero y sus dirigidos celebran porque remecieron los ocho y se metieron al grupo de clasificados parciales.

Datos generales del partido

  • Marcador final: Deportivo Cali 1 - 0 Deportivo Pereira
  • Fecha: 3 de octubre de 2025 (jornada 14 Liga BetPlay)
  • Estadio: Deportivo Cali (Palmira)
  • Árbitro: Steven Camargo
  • Alineaciones:

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Joaquín Varela, Andrés Correa; Andrés Colorado, Yani Quintero, Jhon Michael Aponza, Johan Martínez, Juan Montoya; Andrey Estupiñán. DT: Alberto Gamero.

Deportivo Pereira: Salvador Ichazo; Walmer Pacheco, Juan Quintero Fletcher, José Moya, Edwin Velasco; Víctor Mejía, Juan David Ríos, Kelvin Osorio, Yesus Cabrera; Samy Jr. Merheg, Carlos Darwin Quintero. DT: Rafael Dudamel.

Tabla de posiciones

Con Cali como octavo parcial de Liga BetPlay, los ocho se remecieron. El azucarero se estanca allí con 20 puntos, mismos que el sexto (Tolima) y el séptimo (Santa Fe).

El líder sigue siendo Junior de Barranquilla con 25 unidades, mientras que del segundo (Bucaramanga) al cuarto (Fortaleza) todos tienen 24.

Junior de Barranquilla, líder de la Liga BetPlay en el arranque de la fecha 14.
Junior de Barranquilla, líder de la Liga BetPlay en el arranque de la fecha 14. | Foto: Colprensa: Jairo Kassiani

A medida que avance la fecha, habrá más cambios en la tabla de posiciones. Las unidades entre el primero y el octavo son tan parejas, además de los que hacen fila por entrar en los ocho, que se divisa un apretado cierre de semestre.

