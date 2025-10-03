Hincha de Junior besó a dos mujeres en plena transmisión del partido ante América: video es viral

Junior de Barranquilla perdió contra América (1-2) y complicó sus opciones de clasificar a la semifinal de la Copa Betplay 2025.

Aunque los jugadores no estuvieron a la altura de lo esperado, la hinchada rojiblanca se gozó la noche en el Estadio Metropolitano y dejó un sorpresivo video que es viral en redes sociales.

En el entretiempo del compromiso, la cámara de Win Sports grabó a un hincha que estaba abrazando a dos mujeres.

Todo parecía normal hasta que el aficionado besó a la persona de su derecha y luego hizo lo mismo con la mujer que estaba sentada a la izquierda.

Lejos de ponerse rojo con la kiss cam, como ha pasado en otros estadios del FPC, esta vez hubo sonrisa y risas por parte de los tres protagonistas del video, que amaneció siendo comentado por miles de usuarios en TikTok, X y Facebook.

¡Hay un goleador en las tribunas del Metropolitano! Un hincha del Junior dijo presente en la famosa Kiss Cam, con un doble beso. #LACOPAxWIN 😘🦈⚽🔥 pic.twitter.com/IoLsrkMs28 — Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025

Derrota de Junior

En ese momento el partido estaba 1-0 a favor de América con el tanto de Andrés Felipe Roa, previo al descanso.

La hinchada de Junior tenía plena confianza de remontar en la segunda parte, pero el conjunto escarlata decretó el segundo a través del peruano Luis Ramos.

Cristian Báez maquilló el resultado en los minutos finales y dejó todo por decidirse en el partido de vuelta, que será el próximo 15 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero.

A pesar de la derrota, Alfredo Arias confía en que le darán la vuelta, como han hecho con otras llaves de esta Copa Betplay, y no hecha en saco roto la posibilidad de clasificarse a semifinales.

“Se llevaron mucho premio para lo que nosotros planteamos en cancha y lo que ellos plantearon. Creo que para el esfuerzo que dieron mis jugadores en cancha, merecíamos por lo menos un empate”, analizó.

Puso nómina mixta

Al técnico uruguayo lo cuestionaron en rueda de prensa por poner una nómina mixta.

“A mí sinceramente me gusta hacer pocos cambios de un partido para otro, pero cuando los hago es porque este jugador no está al 100 % o viene de un golpe o un esguince o estuvo con una gripa o cosas que a veces yo sí tengo esa información y ustedes no”, explicó.