En el estadio de Metropolitano Techo, de Bogotá, se llevó a cabo durante la noche del jueves el primer partido de la gran final del ascenso en el Fútbol Profesional Colombiano durante el segundo semestre.

Quienes lograron clasificar fueron Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo. Dicho mano a mano enfrentó a un onceno relativamente nuevo, contra otro con una extensa historia en Colombia.

Dicho primer partido en suelo capitalino se lo llevó el conjunto verde, luego de una anotación obra de Bayron Caicedo durante el primer tiempo. Dicho tanto cayó tras un remate de lejos, el rebote del portero rival y la aparición del atacante para anotar al minuto 26.

Real Cundinamarca ganó la primera final ante Cúcuta Deportivo | Foto: Colprensa

A esa altura del juego, dicho tanto fue un aliciente fuerte para los de Cundinamarca, luego de haberse quedado con 10 hombres al 12′. Shean Barbosa vio la tarjeta roja antes del primer cuarto de hora del decisivo duelo.

Juan Ceballos, del conjunto rojinegro, también fue expulsado al minuto 30, lo que igualó las cargas antes de que se acabara la primera mitad.

Al final, la única anotación del partido fue suficiente para que Real se llevase la ventaja en la llave, la cual se va a definir el próximo 2 de diciembre en la final vuelta que se jugará en el estadio General Santander, de Cúcuta.

Quien sea el ganador del global total, será uno de los equipos que logre el ascenso a la máxima categoría del balompié colombiano de cara a disputar la Liga en 2026.

Ya subió Jaguares a la Liga BetPlay

Haber sido campeón del primer semestre del año y tener el mejor promedio en la reclasificación del 2024, fue lo que le dio la posibilidad a Jaguares de celebrar de manera anticipada su regreso a la primera división.

Con 93 puntos alcanzados en el año en curso, el conjunto de Montería se hizo inalcanzable para cualquier rival del Torneo BetPlay. De esta manera, el pasado 11 de noviembre quedó confirmado que volverá a jugar en la Liga, tras un año.

¡Ascendimos, familia celeste! 🐆💙



Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano.



¡A celebrar, que esto es de todos! ¡Vamos Jaguares! 🔥⚽🎉 pic.twitter.com/nohuKgT2hC — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025

En las redes sociales oficiales del conjunto celeste estos celebraron su gesta: “¡Ascendimos, familia celeste! Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día“.