Reto grande para Santos Borré: hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Frankfurt

La Bundesliga echará a rodar este viernes con un plato fuerte. El vigente campeón, el Bayern de Múnich, se enfrentará en el arranque de la campaña el viernes al equipo de Rafael Santos Borré, el Eintracth Frankfurt, sorprendente vencedor de la Europa League que jugará el miércoles la final de la Supercopa de la Uefa ante el Real Madrid.

El senegalés Sadio Mané, el fichaje más en forma del club bávaro este verano boreal, debutará en el campeonato germano, después de marcar su primer tanto en competición oficial, el pasado sábado, ante el Leipzig (5-3) en la Supercopa alemana.

Sin embargo, la defensa del conjunto ‘bávaro’ presentó lagunas al dejarse encajar tres tantos en la segunda parte. El central neerlandés Matthijs De Ligt, que llegó este mercado procedente de la Juventus, todavía debe hacerse con los automatismos de su nuevo equipo.

Al frente estará un Frankfurt renovando la ilusión de una temporada que trae consigo grandes retos para el colombiano y sus compañeros. Primero el arranque ante el gran favorito de la Bundesliga, luego la Supercopa ante el Madrid y, a lo largo de la temporada, la ilusión de avanzar de fase de grupos de la Champions League.

“El inicio de la temporada va a ser bastante movido, muy competitivo, nos va a mostrar desde el primer momento cómo tenemos que estar para disputar partidos tan importantes. Viene el Bayern y luego el Madrid, que al ser un solo partido significa muchas cosas”, dijo Borré en entrevista con AS España, palpitando el duelo de la próxima semana en Helsinki.

Aunque primero está el Bayern, Borré y compañía jugarán condicionados por guardar fuerzas para la Supercopa de Europa. “Es un partido especial, lindo, de esos que uno siempre quiere jugar y en los que quieres competir, de esos que de niño uno tiene el sueño de disputar. El Madrid, durante toda su historia, ha demostrado que es uno de los mejores, eso lo hace especial. Queremos demostrar lo que podemos hacer”, palpitó.

Santos Borré vs. Sadio Mané

A sus 30 años y después de ocho temporadas en Inglaterra, las seis últimas en el Liverpool, el senegalés Sadio Mané se lanza a una nueva aventura en Múnich, donde deberá hacer olvidar a Robert Lewandowski, presentado este viernes ante una multitud en el Camp Nou de Barcelona.

Alrededor de la Säbener Strasse, las camisetas con el número 17 y el apellido “Mané” son, de largo, las más numerosas y visibles sobre las espaldas de los jóvenes aficionados del Bayern, que se agolpan delante de las verjas del campo de entrenamiento para vigilar la salida de los jugadores después de la sesión matinal de entrenamiento.

En lo que a él respecta, Mané no reivindica su estatus de estrella del fútbol mundial. “La gente dice eso de mí, pero no me veo como una estrella mundial. Yo solo tengo ganas de formar parte de este equipo”, explica Mané de manera modesta.

“Es el colectivo lo que cuenta, no el individuo. Es lo que hace tan especial al Bayern. Puedo identificarme fácilmente con esa identidad, porque estoy convencido de que es el camino hacia el éxito”, precisa el atacante.

En su debut en partido oficial, ya ha participado en la conquista del primer trofeo de la temporada. El pasado sábado, anotó uno de los cinco goles en la victoria del Bayern en la Supercopa de Alemania.

Su estreno en Bundesliga este viernes en casa del Frankfurt será el primer paso de Mané para liberarse lo antes posible de la sombra de Lewandowski y comenzar a escribir su propia historia en el club alemán.

Hora y canal para ver en vivo

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Estadio: Deutsche Bank Park

Hora: 1:30 p. m. (hora de Colombia)

Canal: ESPN y Star+.

*Con información de la AFP.