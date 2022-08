Lewandowski armó fiesta en Barcelona: revelado el verdadero número que usará

Robert Lewandowski llenó las gradas del Camp Nou en su presentación oficial como nuevo refuerzo. Aunque el polaco ya había jugado algunos minutos en la gira por Estados Unidos, todavía faltaba el acto ante la afición del Barcelona, un evento para el que se volcaron casi 60.000 espectadores en el estadio.

A primera hora, Lewandowski se sentó en la sala de prensa junto al presidente Joan Laporta, para ofrecer declaraciones y posar con el dorsal ‘9′ en la camiseta, despejando las dudas sobre el ‘12′ que había usado en los recientes amistosos. El número que hasta ahora pertenecía a Memphis Depay pasa a ser propiedad del flamante refuerzo, ampliando aún más los rumores sobre la salida del neerlandés.

“Hago lo que amo hacer y sigo teniendo las mismas sensaciones del principio, quiero mejorar todavía aquí en el Barça y cuando me levanto siento hambre, intacta, de mejora. No me duele el ir a entrenar al máximo nivel. Me gusta trabajar duro y me divierte, mi amor por el fútbol es enorme y va a seguir así”, dijo ‘Lewy’ en rueda de prensa.

Lewandowski posa ante las cámaras con la indumentaria del Barcelona - Foto: AP

Las principales dudas de los hinchas más críticos están relacionados con su edad, algo a lo que Lewandowski no le teme en lo más mínimo. “Son números y a nivel físico no siento que tenga casi 34 años, noto que puedo jugar más años al más alto nivel”, sentenció.

Después de ver la multitud que llegó a recibirlo en el Camp Nou, el polaco siente el compromiso de devolverles la confianza con títulos. “Ha sido increíble ver a todos los aficionados, tantos y tantos, dándome apoyo por primera vez en este estadio. Quiero mostrar cuanto antes lo que puedo llegar a hacer en el terreno de juego, estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí”, agregó.

Lewandowski enfrenta un duro reto lejos del fútbol alemán, en el que fue figura indiscutible durante más de una década. “Sobre el traspaso, no fue fácil decidir dejar el Bayern, pero el perfecto paso adelante para mí y mi familia era este. Finalmente, estoy aquí, trabajamos duro para lograr este traspaso, y logramos la mejor solución”, dijo.

Su ayuda será fundamental para que el Barcelona salga de la oscuridad y regrese a los principales focos europeos. “Sé que los últimos tiempos no han sido fáciles, fueron duros. El futuro puede ser mucho mejor, con esta plantilla y mis compañeros tenemos un gran potencial, viendo lo hecho en pretemporada”, anticipó.

El más feliz con la incorporación del delantero es justamente el presidente Laporta, sonriente durante el acto de presentación. “Teníamos la intención de fichar a un delantero centro goleador. Si viene un genio y nos pide tres deseos hubiéramos querido que fuera un goleador, Bota de Oro y con garantía de gol, y esa persona es Robert Lewandowski”, dijo el dirigente.

“Había otros clubes que le ofrecían más dinero, también al jugador. Por ello me veis contento y además agradecido. Su agente me prometió que algún día Lewandowski jugaría en el Barça, pese a tener ofertas de otros clubes que eran superiores a la que podíamos hacer. El jugador está aquí gracias a él y a su agente”, contó Laporta.

Al respecto del cambio de dorsal, el presidente manifestó que es un movimiento necesario por temas de marketing. “Ha sido una decisión de club, por razones que interesan al club, de imagen y publicidad. Era una decisión apropiada y se ha tomado, con respeto, por supuesto, a Memphis y se ha entendido perfectamente”, explicó.

A la espera de poder inscribirlo oficialmente ante La Liga, el debut de Lewandowski sería el próximo sábado ante el Rayo Vallecano en Camp Nou por la primera fecha del campeonato local.