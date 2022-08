Boca Juniors sin colombianos: drástica decisión con Villa, Fabra y Campuzano

El futuro de los tres colombianos que actúan en Boca Juniors está más distante que nunca. Los malos resultados del equipo, sumado a problemas dirigenciales en materia económica y administrativa, ponen en duda su renovación, siendo Jorman Campuzano el que más lejano está de continuar, aun cuando recibió la venia de Juan Román Riquelme hace unas semanas.

De acuerdo con lo que informa el diario Olé en su edición impresa, el trabajo en las oficinas de Boca se ha intensificado en los últimos días gracias al amague de salida de su arquero titular, Agustín Rossi, con quien no han podido entablar un camino hacia la continuidad. El jugador y su agente esperan por la propuesta oficial del club, pero no descartan dar el salto al exterior si no hay la clara intención de mejorar las condiciones en relación directa con sus actuaciones este año.

El éxodo de jugadores en Boca ha ido aumentando tras las salidas de Izquierdoz, Salvio y Buffarini, entre otros, ecuación en la que los tres representantes de Colombia también entran de cara al próximo año, sumado a que varios de ellos, empezando por Sebastián Villa, han creado problemas extrafutbolísticos a la institución por las demandas de abuso sexual en su contra.

Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, ha sido fuertemente criticado por las denuncias en su contra. - Foto: Getty Images

Aunque ni Fabra, ni Villa ni Campuzano terminan contrato en diciembre, la necesidad de hacer caja pone en consideración esos nombres que ya han sonado para el exterior en ocasiones recientes. El caso del atacante antioqueño es al que en Boca más le tienen fe, pues tiene mercado en Europa y podrían hacer un buen negocio, pero para eso necesitan extender el vínculo, algo que no ha sido posible porque hasta ahora no han respondido a las ofertas.

“Nos reunimos con ellos y se les ofreció una buena propuesta, pero todavía estamos esperando la respuesta”, dijo el Chicho Serna, miembro del Consejo de Fútbol, al respecto de la situación de sus compatriotas. Fabra, por su parte, tiene poco más de un año de contrato, por lo que en enero ya podría empezar a escuchar propuestas con el mercado brasileño susurrando al oído.

Por los lados de Campuzano, la situación está casi sobre el límite. A mediados de 2021 sugirió la opción de regresar a Colombia por temas personales, pero al final logró solucionarlo todo desde Buenos Aires y se quedó, aunque la consecuencia fue perder el puesto en la titular que hoy pertenece a jugadores ascendidos desde las fuerzas básicas.

A principios de este 2022, Riquelme reiteró que Jorman quería quedarse en Boca a pelear por su lugar, pero su nombre no ha hecho más que rondar por las carpetas de otros equipos de media tabla en el fútbol argentino. Por ejemplo, en junio sonó como alternativa para Rosario Central con la llegada de Carlos Tévez como técnico, algo que al final quedó en solo un simple interés.

Jorman Campuzano ha perdido protagonismo en la nómina de Boca. - Foto: Foto: Boca Juniors Oficial

Bajo ese panorama, en la prensa Argentina continúan rumorando que la legión colombiana está cerca de despedirse por la puerta de atrás, algo imposible de pensar luego de la gran historia que marcaron futbolistas como Jorge Bermúdez, Óscar Córdoba y el propio Mauricio Serna, hoy encargado de decidir sobre el proyecto deportivo.

Mientras todo eso sucede en materia administrativa, los resultados deportivos agrandan aún más la sombra sobre el presidente Jorge Ameal y todo su grupo de trabajo plagado de leyendas del club. Boca viene de ser campeón, sí, pero este semestre ya quedó eliminado de la Copa Libertadores y marcha en la casilla 13 del campeonato local, lejos de la punta que pertenece a un equipo modesto como Atlético Tucumán.

De los últimos 5 partidos jugados en la liga argentina, los xeneizes han caído en tres, incluido el último fin de semana en el que salió goleado 3-0 a manos de Patronato en condición de visitante.