Revelan el cambio que Lorenzo frenó por pataleta de jugador en el Colombia vs. Paraguay

Juan Fernando Quintero no tuvo minutos en la fecha de marzo con la Selección Colombia | Foto: Captura redes

También, durante la emisión de Palabras Mayores del pasado miércoles, 9 de abril, señaló que las modificaciones pensadas en el entretiempo por Lorenzo no se pudieron llevar a cabo por un berrinche.

“Pensando en no volver”

“Coinciden en el mismo avión dirigente de Federación Colombiana de Fútbol y jugador importante de Selección, que no era el que iba a entrar”, explicó Carlos Antonio.

Para luego relatar que uno de los que no tuvo minutos ‘amenazó’ con negarse a volver: “Jugador le cuenta al dirigente, y le dice: ‘yo sí estoy muy aburrido, estoy pensando en no volver a la Selección porque para qué. Siempre puesto para los mismos’”.

Esa charla inédita concluyó con el directivo diciendo: “‘No, no me vaya a hacer eso’”, mientras que el futbolista le recalcaba: “‘Estoy pensando en no volver’”, textualmente contado por el reconocido comunicador.