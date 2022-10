Revelan el nombre del equipo de la MLS que está ‘tentando’ a Juanfer Quintero

La temporada 2022 del fútbol argentino está cerca de llegar a su fin con un duelo mano a mano entre Boca Juniors y Racing por el título liguero. Este fin de semana se disputará la última fecha de manera simultánea: los xeneizes recibirán en ‘La Bombonera’ a Independiente, mientras que River será el juez de la Academia en el ‘Cilindro’ de Avellaneda.

El conjunto ‘millonario’, que pudo estar en la pelea hasta el final, perdió sus opciones matemáticas luego de la derrota como local ante Rosario Central (1-2), partido en el que Juan Fernando Quintero salió expulsado por empujar al árbitro y podría enfrentarse a una severa sanción de parte de la AFA.

Por ahora lo único que se sabe es que no estará disponible frente a Racing y luego de eso saldrá de vacaciones con tiempo de sobra para decidir su futuro. En caso de no continuar en River, el partido del lunes pasado podría ser su último con la banda cruzada, un final bastante trágico para la historia de Juanfer en el Monumental.

Quintero discute con el árbitro Echenique, luego de ver la roja en el partido ante Rosario Central - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cabe recordar que el ‘10′ tiene contrato con el equipo argentino hasta diciembre de este año, lo que le permite escuchar ofertas con el atenuante de la salida de Marcelo Gallardo, que en ese país califican como un punto menos para que el volante colombiano quiera quedarse otro tiempo más en River.

Desde Brasil le han estado siguiendo la pista clubes como Santos y Vasco da Gama, que siguen a la espera de la decisión que tome el jugador, al tener como prioridad escuchar lo que le ofrecen los ‘millonarios’ antes de buscar nuevos horizontes. La intención de la dirigencia es sentarse a negociar y llegar a un acuerdo, sin embargo, el aspecto económico es un obstáculo que les impide competir con otros mercados de más presupuesto.

‘Tentado’ desde Estados Unidos

Pero el fútbol brasileño no es el único lugar donde puede recalar la carrera de Quintero, pues este jueves dieron a conocer desde Argentina el equipo de la MLS que le sigue la pista y estaría interesado en ofrecer el dinero para la compra de su pase.

Se trata del Chicago Fire, club que se encuentra planificando la próxima temporada luego de quedar eliminado en la casilla número 12 de la conferencia este. El entorno de Juanfer ya conoce del interés desde Estados Unidos, pero primero esperarán a escuchar la oferta de River, tal como lo había adelantado su representante a principios de este mes.

Por Juanfer va a haber novedades pronto: el Chicago Fire lo quiere, pero a su vez #River va a hacer todo lo posible para que se quede por dos o tres años. pic.twitter.com/8I6fx7UEWW — Sebastián Srur (@Sebasrur) October 19, 2022

Rodrigo Riep habló con River en Línea y allí expuso el deseo de Quintero para la temporada que viene. “Yo lo veo del lado del cariño también. Es un jugador diferente, tiene magia. Necesitaba tiempo, recuperarse de las lesiones que sufrió, pero la magia está”, dijo.

Riep, quien tuvo pasado como jugador de Independiente Medellín, recalcó que le alegra la recuperación de Juanfer, azotado por los problemas físicos desde su regreso de China. “Siempre deja esas perlas increíbles para el recuerdo”, dijo al respecto de los dos goles que marcó ante Patronato y Argentinos Juniors.

El empresario aseguró que “River tiene todo claro” respecto a lo que debe hacer para mantener a Juanfer. “River es la casa de Juanfer como ellos saben. Tenemos una relación bárbara, los directivos son extraordinarios. Eso hace que no tengamos que tener demasiadas reuniones, en el momento que ellos quieran sentarse a tomar un café lo vamos a hacer. Por tranquilidad de todos estamos en un lugar donde nos conocemos, nos queremos y podemos solucionar cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir”, manifestó Riep.

“Esto no es un tema de números, es un tema de voluntad. Son dos abrazos con Juanfer, nos juntamos y se acabó. Todavía no es el momento, pero estamos con tiempo. El está muy feliz y nosotros no hemos tocado el tema”, respondió.