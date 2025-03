Revelan lo que pasará con Néstor Lorenzo si pierde ante Paraguay: audio de directivo se filtró

La Selección Colombia está transitando los peores momentos de la ‘era Lorenzo’. El combinado nacional lleva tres derrotas consecutivas en las eliminatorias sudamericanas y se verá las caras frente a una Paraguay en pleno estado de gracia.

Néstor Lorenzo se la jugará con la suya y alineará a la mayoría de lo jugadores que vienen siendo titulares, de acuerdo a lo que dijo en rueda de prensa.

Para el estratega argentino no es momento de ‘patear el tablero’, pues, en su concepto, la Tricolor ha tenido buenos momentos de fútbol pese a las derrotas recientes contra Uruguay, Ecuador y Brasil.

Muchos piensan que el puesto de Lorenzo corre riesgo en caso de una derrota contra el combinado guaraní, sin embargo, Carlos Antonio Vélez adelantó que no se irá independientemente del resultado del juego a disputarse en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Hay buen ambiente al interior de la Selección Colombia | Foto: FCF

“Peor de los casos, no ganamos, empatamos o perdemos, el ambiente va a ser muy difícil y el técnico no va a renunciar. Ese señor se queda y no lo pueden sacar tampoco”, dijo en Win Sports.

Carlos Antonio aseguró que la Federación Colombiana de Fútbol no tomará medidas drásticas con Lorenzo, aún si pierde frente a Paraguay, “porque tienen la costumbre de no pagar indemnizaciones. (Ramón) Jesurún no paga indemnizaciones”.

“A mí lo que me preocupa es que, la estructura con la que se manejan los contratos, hace que en caso de una debacle, que sería perder, el señor no va a renunciar y no lo van a sacar”, sentenció.

Vélez mencionó a cuatro técnicos que perdieron dos partidos de una misma doble fecha y se fueron:, a excepción de Lorenzo en noviembre pasado. “Maturana, Pinto, Queiroz y Rueda... Lorenzo se queda, pase lo que pase, se queda”, agregó.

El audio de Álvaro González Alzate

A pesar que los caminos de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia seguirían unidos sin importar el resultado ante Paraguay, “hay malestar entre los dirigentes. Ya desde noviembre Álvaro González manifestó que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y que sentía que había algo raro”.

Carlos Antonio Vélez puso al aire un audio que le envió Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF, tras la derrota contra Ecuador en noviembre, es decir, mucho antes de la caída del pasado jueves contra Brasil en el Mané Garrincha.

En el material reproducido en Win Sports, se escucha a González Alzate diciendo: “Yo estoy preocupado porque recordemos que perdimos tres partidos en línea. No es fácil para un equipo que está cabalgando durante todo el año y en los últimos partidos tengamos la debacle deportiva que tuvimos”.

“Yo como dirigente tengo fe, pero la fe está un poco opacada por la preocupación. Tenemos equipo, tenemos jugadores, están activos y vienen jugando bien... No se que pasa, ojalá no esté pasando nada raro. Como dirigente deportivo, me perdonan la sinceridad, estoy preocupado, no estoy tan confiado como muchos”, señaló el vicepresidente de la FCF.

🪐⚽¡@velezfutbol habló del momento que vive Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia!#PlanetaFútbol pic.twitter.com/xlrN3LE1qc — Win Sports (@WinSportsTV) March 25, 2025

Luego de este partido contra los paraguayos, a la Selección Colombia le quedarán cuatro juegos por disputar en las eliminatorias sudamericanas: Perú (L), Argentina (V), Bolivia (L) y Venezuela (V).