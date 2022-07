Revelan nuevas imágenes sobre el estado actual del exjugador Henry Viáfara

Desde hace varias semanas en redes sociales se ha hecho viral la historia del exjugador colombiano Henry Viáfara, quien tuvo paso por América de Cali y Selección Colombia, llegando a disputar torneos de alto renombre como la Copa América y Copa Libertadores.

La historia de Viáfara se vino a conocer desde que en una grabación publicada por el periodista Jaime Dinas se pudo observar a una persona deambulando por las calles. El comunicador informó en sus redes sociales que el hombre es Viáfara, jugador que hizo parte de la nómina de lujo del América de Cali, equipo con el que disputó tres finales de Copa Libertadores de América.

El exjugador de América vive una pesadilla en la actualidad. - Foto: Facebook: Henry Roberto Viáfara Posu

Sin embargo, SEMANA consultó con Dinas, autor de la publicación, quien le contó a este medio que el video que ha rodado por redes sociales no es de Viáfara, sin embargo, pudo asegurar que el exjugador se encuentra en condiciones “deplorables”.

Ante los constantes rumores sobre la actualidad del exjugador, este sábado, el propio Jaime Dinas, periodista que ha estado detrás del caso del hombre nacido en Puerto Tejada, publicó una foto del que sería el estado actual del jugador.

De acuerdo a la fotografía, todo parece indicar que Viáfara no está en la indigencia, tal cual como lo confirmó SEMANA. Sin embargo, sí se pudo afirmar que el exjugador de la Tricolor se encuentra en la drogadicción. Ahora, de la mano de hombres relacionados al fútbol como Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF, y de Adrián Ramos, referente e ídolo de América de Cali, buscan recuperar a la vieja gloria del cuadro escarlata.

Ahora bien, gracias a estos rumores que incluso llegaron a los oídos de la familia del jugador, varios usuarios en redes sociales se han puesto en la tarea de buscar al exjugador y registrar su estado actual de salud. El último en conocerse fue una foto por parte de un usuario en Twitter que mostró a Viáfara posando con un hombre y al fondo, un afiche de América de Cali.

El eco ha hecho que la familia de Viáfara rompa el silencio y agradezca toda la colaboración que se ha hecho para ayudar al exjugador.

“La familia de Henry Viáfara agradece a los medios de comunicación de Colombia y el mundo el interés y la preocupación que ha generado la actual condición de quien fuera estrella de clubes de fútbol como América de Cali, Pereira y Selección Colombia. Aclaramos que Henry Viáfara no es la persona que aparece en un video difundido en ‘TikTok’ (el mencionado) y que se ha hecho viral. Agradecemos a la prensa nacional e internacional no seguir con la cadena de desinformación que se ha suscitado pues no corresponde con la realidad”, dicta la misiva.

“Es importante mencionar que Viáfara se encuentra en el departamento del Cauca y que su condición actual no es la de un habitante de calle. Asimismo, que su familia ha velado siempre porque él se encuentre en buenas condiciones y ha garantizado los espacios para su rehabilitación, lamentablemente, en este camino, ha tenido recaídas que no se pueden negar”, se agrega en el documento.

A su vez “sus hijas Paula, Sandra y María del Mar, invitan a todos aquellos que deseen sumarse y aportar en el proceso de rehabilitación pueden comunicarse con Sandra Viáfara a través del correo electrónico sandra.henry.viafara@gmail.com”.