Miguel Ángel Borja se queda cruzado de brazos esperando la llegada a River; giro sustancial

Desde hace varias semanas, la novela entre River Plate de Argentina y Miguel Ángel Borja ha sufrido un sinnúmero de altibajos que no definen la llegada del jugador a la escuadra millonaria. Si bien los términos acordados entre ambas partes (incluyendo Palmeiras), estaban acordados, en las últimas horas su caso tomó un giro sustancial, dejando al jugador cruzado de brazos.

De acuerdo a lo que informó el diario Olé, el problema obedece a “restricciones cambiarias” por parte del Banco Central de Argentina. Dado que el trato se cerró a cambio de casi 7 millones de dólares, el cambio de divisa del peso argentino al dólar ha sido un inconveniente extra al pago desde River hasta las cuentas en Colombia del Junior de Barranquilla.

Medios argentinos han apuntado a que este inconveniente no cambiaba las condiciones para que el delantero de la Selección Colombia se convirtiera en refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero todo parecía cambiar de castaño oscuro.

Miguel Ángel Borja será nuevo fichaje para el ataque de River Plate - Foto: VizzorImage /Jesus Rico/ Contribuidor

El tiempo para el equipo de la banda cruzada juega en contra, pues el próximo 7 de julio se cierran inscripciones, lo cual no permitiría al club meter el nombre del colombiano en el listado para jugar lo que resta de este 2022.

Desde Argentina quieren ser cautos con el tema y brindar soluciones para que la operación sea un éxito; sin embargo, este martes el periodista colombiano Fabio Poveda aseguró que el delantero no será nuevo jugador de River. “No se da lo de Miguel Ángel Borja a River Plate. Hablamos con su representante Juan Pablo Pachón y se queda en Junior de Barranquilla. No hay opción, no se da, el día 7 de julio se cierran las inscripciones en el fútbol argentino”, contó.

“Hoy River Plate tiene hasta más dinero que Boca, la plata está en sus cuentas, pero para que el Gobierno te libere los dólares tiene que considerar que es indispensable, y para girar dinero al exterior es imposible. Salvo que esto se destrabe. Yo con los dirigentes estoy hablando y dicen que está trabado, con este país es muy difícil, confían que lo puedan revertir porque tienen hasta mañana”, agregó el comunicador, brindando una leve esperanza.

¿En Junior evalúan delanteros ante la posible salida?

Por lo pronto, desde el conjunto tiburón respondieron a una de las preguntas que se hacían los hinchas ante la inminente salida de Borja. ¿Junior contratará un nuevo delantero para el segundo semestre?

“No estamos pensando en otras opciones, debemos ver primero lo de Borja. Luego tenemos a un delantero como Fernando Uribe, que esperamos muestre todo su potencial, Carmelo (Valencia) está ahí también”, expresó este martes el técnico Juan Cruz Real en rueda de prensa.

Eso sí, el estratega argentino indicó que “si Miguel se va”, van a ver “la posibilidad” de llamar a otro atacante porque “es bueno tener tres delanteros centros”. Y con dejar a un lado las demás zonas del campo, aseguró que en este momento le “preocupa más la llegada del central que otro delantero”.

“Miguel debe esperar que termine de solucionarse el tema de la operación de él. Está entrenando en un turno diferente al nuestro, pero esperando que se pueda solucionar”, agregó.

Más allá de lo que suceda en las próximas horas, el internacional con la Selección Colombia “no va a estar disponible” para el primer partido del Junior en la Liga BetPlay II-2022, programado para este jueves 7 de julio ante Patriotas.