¿Junior contratará a otro delantero con la salida de Miguel Ángel Borja?

La Liga BetPlay II-2022 está cerca de comenzar y los equipos aprovechan el tiempo para finiquitar detalles. Entre esos puntos claves está el tema del mercado de fichajes, que ha producido varias salidas en los equipos de la primera división de Colombia.

Este es el caso del Junior de Barranquilla, equipo que encarará la primera fecha del Torneo Finalización sin uno de sus referentes durante el primer semestre. Después de varias semanas bajo rumores, hace unos días se conoció que River Plate llegó a un acuerdo para hacerse con los servicios de Miguel Ángel Borja, transacción que vive horas definitivas.

El cordobés ya tenía preparadas las maletas para emprender vuelo a territorio argentino, pero tendrá que esperar un poco más a raíz de un problema burocrático que impide concretar la operación.

De acuerdo a lo que informó el diario Olé, el problema obedece a “restricciones cambiarias” por parte del Banco Central de Argentina. Dado que el trato se cerró a cambio de casi 7 millones de dólares, el cambio de divisa del peso argentino al dólar ha sido un inconveniente extra al pago desde River hasta las cuentas en Colombia del Junior de Barranquilla.

Aunque a Borja ya le han informado que debe viajar a la revisión médica y la presentación oficial, el cuadro tiburón no le permitirá salir hasta que tengan en sus manos el pago acordado con el conjunto ‘millonario’. Medios argentinos apuntan a que este inconveniente no cambiará las condiciones para que el delantero de la Selección Colombia se convierta en refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero de momento no se tiene una hora tentativa para que todo quede solucionado y Junior reciba el dinero.

Por lo pronto, desde el conjunto tiburón respondieron a una de las preguntas que se hacían los hinchas ante la inminente salida de Borja. ¿Junior contratará un nuevo delantero para el segundo semestre?

“No estamos pensando en otras opciones, debemos ver primero lo de Borja. Luego tenemos a un delantero como Fernando Uribe, que esperamos muestre todo su potencial, Carmelo (Valencia) está ahí también”, expresó este martes el técnico Juan Cruz Real en rueda de prensa.

Eso sí, el estratega argentino indicó que “si Miguel se va” van a ver “la posibilidad” de llamar a otro atacante porque “es bueno tener tres delanteros centros”. Y con dejar a un lado las demás zonas del campo, aseguró que en este momento le “preocupa más la llegada del central que otro delantero”.

“Miguel debe esperar que termine de solucionarse el tema de la operación de él. Está entrenando en un turno diferente al nuestro, pero esperando que se pueda solucionar”, agregó.

Más allá de lo que suceda en las próximas horas, el internacional con la Selección Colombia “no va a estar disponible” para el primer partido del Junior en la Liga BetPlay II-2022, programado para este jueves 7 de julio ante Patriotas.

“Por más que se destrabe la situación de un lado o de otro, ojalá se le dé por él, no va a estar disponible para el jueves, porque no sería lógico pensar en llevarlo cuando no ha entrenado con el equipo por una semana”, sentenció Juan Cruz Real.

Por ahora, Junior de Barranquilla seguirá cumpliendo con sus trabajos previos al inicio de la Liga BetPlay II-2022 en su sede deportiva Adelita de Char. Cabe recordar que el certamen iniciará esta semana y finalizará el 30 de noviembre, por lo que las fechas se cruzarán con el Mundial de Catar 2022 (21 de noviembre – 18 de diciembre).

Programación fecha 1 Liga BetPlay II-2022

7 de julio

Unión Magdalena vs. Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pereira vs. Alianza Petrolera

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Patriotas FC vs. Junior FC

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+

9 de julio

Envigado FC vs. América de Cali

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +

Millonarios FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

10 de julio

La Equidad vs. Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +

Atlético Nacional vs. Cortuluá

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

Por definir

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Hora: por definir

Estadio: Alfonso López

Por definir

Deportivo Cali vs. Jaguares FC

Hora: por definir

Estadio: Deportivo Cali.