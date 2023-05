Revelan nuevo tatuaje de Messi y aseguran que es ‘prueba reina’ del nuevo equipo en el que jugará

El astro argentino no renovará su contrato con el París Saint-Germain.

El regreso de Lionel Messi al Barcelona da pasos lentos pero seguros. El conjunto culé se encuentra trabajando actualmente en la fórmula con la que lograrán ajustar su situación financiera para que el astro argentino encaje sin problemas.

De acuerdo con la prensa española, Messi ya ha dado respuesta positiva y tiene al conjunto culé como prioridad después de tomar la decisión deno renovar su contrato con el París Saint-Germain.

La otra opción que está sobre la mesa es la del fútbol de Arabia Saudita, más exactamente el Al-Hilal, que ha ofrecido más de 400 millones de euros al año para fichar al campeón del mundo, sin embargo, la prioridad del jugador y su familia es continuar en Europa la próxima temporada.

Messi junto a su esposa, Antonela Rocuzzo - Foto: AFP

Messi estuvo en Arabia Saudita acompañado de su familia - Foto: AFP

El entorno de la ‘Pulga’ ha dejado caer algunas pistas sobre su futuro, pero ninguna como la que salió a la luz después de su viaje a Arabia Saudita. En uno de los videos publicados por las autoridades turísticas de ese país, se ve la modificación que le hizo Messi a su reconocido tatuaje en la pierna izquierda.

Aparte de sumarle el escudo de la selección argentina y una imagen alusiva a las cinco copas que conquistó con la albiceleste, Leo se tatuó el escudo del Barcelona, algo que tenía planificado desde hace varios años y que plasmó en su piel justo cuando se le relaciona fuerte con un regreso a la capital catalana.

Pidió disculpas al PSG

Al margen de este nuevo ‘guiño’ a la afición del Barcelona, Messi quiere terminar su paso por Francia en buenos términos, razón por la que este viernes publicó un video en el que extiende sus disculpas a la afición y confirma que estará un par de semanas fuera de competencias por la sanción que le impuso la dirigencia del club.

“Sinceramente, pensaba que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores”, explicó Messi.

“Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente, y este no pude. Vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”, añadió.

El París Saint-Germain suspendió el martes al campeón del mundo argentino durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita en el marco de un patrocinio con la oficina de turismo de ese país, realizado sin el aval del club. Messi no se entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

Horas antes, el mismo viernes, el entrenador parisino Christophe Galtier, que se expresaba por primera vez sobre la suspensión de la estrella argentina Leo Messi, indicó este viernes que no comentaría la “decisión” de la dirección del club.

“Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento”, explicó el técnico del PSG durante una rueda de prensa a dos días del partido de Ligue 1 en Troyes.

Messi sigue agregando detalles a su tatuaje en la pierna izquierda - Foto: REUTERS

Messi, que en junio cumplirá 36 años y cuya salida del PSG es probable a final de temporada al término de dos temporadas decepcionantes, ¿volverá a jugar después de esta suspensión con el club parisino? Sus disculpas públicas permiten augurar un regreso para las tres últimas fechas.

“Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado”, respondió Christophe Galtier, que no quiso añadir nada más sobre el asunto.

*Con información de AFP.