Revelan prueba de ADN que desmonta toda la versión de Dani Alves sobre el caso de abuso sexual

Mientras Dani Alves espera la respuesta al recurso que busca su salida de la cárcel, aparecen más pruebas que favorecen la versión de la víctima sobre el presunto caso de abuso sexual ocurrido el pasado 30 de diciembre en una exclusiva discoteca de Barcelona.

En la reconstrucción de lo que ha sido la investigación, cabe recordar que Alves arrancó diciendo en televisión internacional que no conocía a la mujer de 23 años que lo acusaba, saliendo del paso a la denuncia. Luego, cuando asistió a la audiencia en el juzgado número 15, apuntó que la había visto en una noche de copas e incluso llegó a asegurar que fue ella quien se le abalanzó en el reservado del lugar.

La última versión de los hechos, que dieron a conocer apenas hace unos días, apunta a que el brasileño admitió que sí hubo penetración, lo que ya lo pone prácticamente como culpable del caso que todavía no tiene fecha de juicio. La confesión del jugador -de 39 años- sorprendió a muchos, sin embargo, coincidió con la aparición de una nueva prueba irrefutable tras el estudio forense de las pruebas recogidas por la Policía la noche de lo sucedido y otras presentadas por la víctima el día de su denuncia.

Fachada de la discoteca Sutton en Barcelona, donde presuntamente ocurrió el caso de abuso sexual por parte de Dani Alves - Foto: AFP

De acuerdo con lo que informan este viernes medios españoles como El Periódico de Cataluña, las muestras de semen recogidas en el baño del reservado, el cuerpo de la denunciante, su ropa interior y un vestido que presentó a las autoridades, coinciden con el ADN de Dani Alves.

Este hallazgo desmiente por completo las versiones anteriores ofrecidas por el futbolista y dejan al descubierto que se consumó el acto sexual hasta el punto de la eyaculación. Lo que deben determinar ahora es el grado de violencia que aplicó Alves y si la relación fue consensuada o, como asegura la víctima, todo se hizo a la fuerza.

Alves estuvo convocado al Mundial de Qatar 2022 antes del día en el que sucedieron los hechos - Foto: Getty Images

La versión de la mujer

Según la reconstrucción que ha hecho la Fiscalía, basada en el relato de testigos y la propia víctima, todo empezó cuando un mesero las convenció de subir a la zona VIP de la discoteca sutton, invitadas por Dani Alves y un acompañante. Aunque en principio se negaron, el empleado del lugar insistió en un par de ocasiones hasta que logró su cometido.

Después de unos minutos en la mesa, la joven indica que el brasileño se empezó a sobrepasar y luego amenazó con llevarla a uno de los baños. “Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía. Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido”, contó la denunciante en su declaración oficial.

“Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el water y me penetró de manera violenta. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, agregó. La joven finalizó su declaración diciendo “tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”.

El abogado de Dani Alves ha pedido su libertad mientras se determina la fecha del juicio - Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

A pesar de todas las pruebas que han sido expuestas en estos días, la sentencia todavía está lejos de darse, mientras el futbolista permanece en el pabellón de agresores sexuales de la cárcel Brians 2, en Barcelona.

Su familia ha desmentido todo lo que se ha dicho hasta ahora por la víctima y sus testigos. “Mi hermano cayó en una trampa. Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido esta hundiendo su carrera”, dijo Ney Alves, hermano de Dani, en unas declaraciones recogidas por Antena 3 a través de Whatsapp.