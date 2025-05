Revienta polémica por el VAR en Cali vs. Tolima: video del penal que anularon y cambió todo

Polémico penal anulado

En la repetición se vio que Torres hizo contacto con el pie de Rodríguez y lo hizo trastabillar. No obstante, el VAR consideró que había un error manifiesto e hizo el llamado para la revisión en el campo de juego.

⚽💥¡Llamado del VAR al central y el juez retrotrae su decisión inicial, considerando que no es penal! #LALIGAxWIN https://t.co/zVmgdH4K1c pic.twitter.com/uPE5iiAYKa

¿Era penal?

José Borda, analista arbitral, estuvo de acuerdo con lo señalado por Moncada. “Rodríguez se botó. En el Cali vs. Tolima, el árbitro Alejandro Moncada había dado equivocadamente el penal de Torres del Pijao a Rodriguez del Azucarero. NO era penal, no hay agarrón y el contacto en la pierna lo produce el jugador del Cali y se deja caer. Bien el VAR", indicó.