Revivieron la herida: desde España lamentan que Colombia no esté en el Mundial Qatar 2022

Por estos días, el fútbol mundial se encuentra concentrado únicamente en el inicio de la edición 22 de la Copa del Mundo. Sin embargo, el aficionado colombiano no puede dejar de lado su afición por el balompié nacional y la Selección Colombia, esa que un día antes de la inauguración del torneo en el país oriental, jugará el último partido amistoso del año frente al combinado de Paraguay en los Estados Unidos.

Desde hace un par de días bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, la Tricolor viene realizando trabajos de preparación para la contienda en la sede del equipo de la MLS, Inter Miami. Nombres habituales como James Rodríguez, Falcao García, Juan Fernando Quintero, entre otros, han logrado destacar en busca de la conformación del once ideal para conseguir lo que sería este sábado 19 de noviembre el tercer título al hilo.

📸 ¡Seguimos! 🔛



Entrenamiento de la Selección Colombia preparando el amistoso del sábado 🆚 🇵🇾#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/MZhEJfCnWX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2022

Desde el momento en que se conoció la fecha del juego preparatorio para Colombia, en territorio nacional hubo muchas críticas, todas a raíz del día en el que se jugaría el partido y que está previsto para hacerse horas antes de la inauguración en Qatar 2022 a donde la Tricolor no obtuvo el tiquete.

Hasta el momento, parece que esa tristeza por la no presencia de los cafeteros entre las 32 selecciones competidoras no ha terminado. En las últimas horas, fue el periodista español, Cristóbal Soria, quien a través de su cuenta de Twitter habló del particular y calificó de “diferente” la cita sin la presencia de Colombia: “Seguro que el Mundial de Qatar va a salir bien y todos vamos a disfrutar muchísimo… pero a mí me van a faltar todos mis sobrinos y sobrinas colombianas… sin la Selección de Colombia será una Copa del Mundo ‘diferente’”.

Seguro que el Mundial de Qatar va a salir bien y todos vamos a disfrutar muchísimo…pero a mi me van a faltar todos mis sobrinos y sobrinas Colombianas…sin la Selección de Colombia será una Copa del Mundo “diferente”… pic.twitter.com/c6APwH3Z3a — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) November 18, 2022

La rival de Colombia

Para finalizar un año lleno de todos los panoramas para la Selección Colombia, la Federación decidió dar un nuevo partido de fogueo al equipo nacional, tras las victorias ante Guatemala y México que abrieron el telón del proceso bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Ahora, frente a una Paraguay que también decepcionó rumbo a la cita de 2022 habrá un cruce por probar variantes de equipo de cara al inicio de la eliminatoria a 2026, donde ambos oncenos sudamericanos sueñan con ir.

Guillermo Barros Schelotto, actual técnico de la Selección de Paraguay aceptó en conferencia de prensa previa al juego que para este duelo: “Hubo un recambio de jugadores que están teniendo más participación”. Y agregó: “Vamos a llegar a estas eliminatorias con un equipo nuevo, firme y que tiene una idea clara de juego”. Lo que finalizó, apuntando a un jugador convocable para él que se está destacando en el fútbol de Inglaterra: “Me parece que la confianza que tiene Almirón nos ayuda a elevar su nivel individual para cuando esté en la Selección”.

Arqueros: Antony Silva (Puebla, México), Juan Espínola (Godoy Cruz, Argentina).

Nos enfocamos en el siguiente objetivo 🔜🇨🇴



La #Albirroja ⚪🔴 entrenó con miras al próximo partido amistoso, a disputarse este sábado.



🔗 https://t.co/LwTguw3nOT#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/Xm7Poc1xLw — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 18, 2022

Defensas: Santiago Rojas (Nacional, Paraguay), Iván Ramírez (Central Córdoba, Argentina), Iván Piris (Libertad, Paraguay), Fabián Balbuena (Corinthians, Brasil), Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil), Bruno Valdez (América, México), Mateo Gamarra (Olimpia, Paraguay).

Mediocampistas: Blas Riveros (Brøndby, Dinamarca), Mathias Villasanti (Gremio, Brasil), Matías Rojas (Racing, Argentina), Diego Gómez (Libertad, Paraguay), Richard Ortiz (Olimpia, Paraguay), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, Canadá), Brian Ojeda (Real Salt Lake, Estados Unidos), Jesús Medina (CSKA Moscú, Rusia), Matías Galarza (Coritiba, Brasil), Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra), Lorenzo Melgarejo (Libertad, Paraguay), Richard Sánchez (América, México).

Delanteros: Ramón Sosa (Gimnasia y Esgrima LP, Argentina), Julio Enciso (Brighton & Hove Albion, Inglaterra), Derlis González (Olimpia, Paraguay), Sebastián Ferreira (Houston Dynamo, Estados Unidos).