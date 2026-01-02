Deportes

Revuelo en España por Luis Díaz: le va mejor en Bayern que al jugador que Barcelona prefirió contratar

La historia data desde mediados de 2025, cuando Luis Díaz casi llega a Barcelona, pero el culé se decantó por otro futbolista.

Para la prensa de España, Luis Díaz se ha destacado más en Bayern Múnich.
Antes de llegar a Bayern Múnich, a mediados de 2025, Luis Díaz sonó para ser nuevo refuerzo del F.C. Barcelona. Sin embargo, la operación no se dio y el elenco culé acabó contratando a Marcus Rahsford en vez del guajiro.

Ya pasó media temporada 2025-2026, y los medios europeos hacen un repaso de los números que deja el curso hasta ahora. De hecho, Mundo Deportivo aprovechó para comprar a Luis Díaz en Bayern Múnich, con lo hecho hasta ahora por Rahsford en Barcelona.

Luis Díaz vs. Rashford y Nico Williams: el guajiro “ha sido el más completo de los tres”

Además de Luis Díaz y Marcus Rashford, Barcelona también quiso contratar a Nico Williams. Por tanto, el medio referenciado hizo la comparación de cómo le ha ido a los tres en pleno ecuador de la temporada.

Sin tapujos, el medio lanzó: “Luis Díaz ha sido el más completo de los tres. Su intensidad ha marcado diferencias desde el primer tramo del curso. Ha ofrecido desequilibrio constante por banda izquierda. Su aportación defensiva ha sido sobresaliente. Ha mantenido un ritmo físico muy alto. En cifras ofensivas ha sido el más productivo de los tres”.

En cuanto a Rahsford, señalaron: “Llegó al Barça con la necesidad de recuperar la regularidad. Su impacto ha sido intermitente, pero con picos de alto nivel. Su velocidad sigue siendo un arma diferencial. Sin embargo, su toma de decisiones ha generado debate. A nivel goleador, ha mostrado cifras aceptables, con 7 goles y 11 asistencias. No siempre ha sido constante en el uno contra uno. Y defensivamente ha aportado más sacrificio que en campañas previas”.

Y, finalmente, respecto a Nico Williams: “Ha dado un salto en madurez competitiva. Ha mantenido una regularidad superior a años anteriores, a pesar de la lesión inguinal que le ha atormentado en algunas fases de la temporada. Su capacidad para romper líneas ha sido clave”.

Entra Nico Williams, Marcus Rashford y Luis Díaz, el guajiro ha sido el más destacado en lo que va de la temporada 2025-2026.
Cabe recordar que la llegada de Luis Díaz a Barcelona era casi un hecho para la prensa española. Sin embargo, todo apunta a que los diálogos con Liverpool, donde jugaba el guajiro por aquel entonces, no fueron para nada fructíferos.

¿Por qué Barcelona prefirió a Rahsford que a Luis Díaz?

Todo apunta a los costos. Barcelona se reforzó con Rashford, desde Manchester United, pero en préstamo hasta junio de 2026. Caso contrario, Bayern Múnich se hizo con Luis Díaz en transferencia total, desde Liverpool, y le dio contrato hasta junio de 2029.

Desde hace varios años, Luis Díaz ha dejado en claro que es seguidor del F.C. Barcelona. Sin embargo, y aunque su llegada al culé no se dio, lo que ha hecho en Liverpool y en Bayern Múnich ha estimulado los aplausos de todos.

