Richard Ríos salió a aclarar: video delata lo que le dijo a un niño del equipo rival

Lo extraño es que le deseó “buen juego” como si se tratara de un futbolista profesional , situación que no pasó desapercibida en la transmisión oficial del compromiso válido por la fecha 35.

Tal fue la repercusión del video que Richard tuvo que salir a aclarar en entrevista para la página oficial de Palmeiras. “En el momento no me di cuenta. Estaba tan concentrado en el partido”, dijo inicialmente.

Entre risas, agregó: “Me olvidé completamente que era un niño. Estaba saludando allí y quería que el partido comenzara. Después cuando ví el video que publicaron, me di cuenta. Eso es un gran sinónimo de lo concentrado que estaba”.

Palmeiras se juega una final

“En el Campeonato Brasileño no hay partidos fáciles, por eso siempre doy lo mejor de mí en cada partido. Todos los partidos son finales para nosotros y salimos al campo a dar vida. No será diferente. Son dos grandes equipos, pero estoy seguro de que, con el apoyo de toda nuestra afición, podremos hacer un gran partido y salir con la victoria”, agregó.

100 partidos oficiales con Palmeiras

“El sentimiento es felicidad. He ido cumpliendo muchos sueños aquí en el club y en la selección de mi país. Este año fue muy importante, con altibajos, que todos pasamos en la vida. Soy un joven sencillo que persigue sus sueños, que se equivoca, pero siempre intenta hacer las cosas bien y hacer las cosas de la mejor manera”, reaccionó Richard.

Para el colombiano, el hecho de completar 100 partidos “es muy importante para mí, para mi familia, en un club tan importante como el Palmeiras, un club que aprendí a querer mucho, que me dio y me está dando mucho. Es gratificante. Tengo mucho que agradecer a los empleados y a mis compañeros que me ayudan cada día. Ellos también son parte de esto, es un trabajo colectivo. Estoy muy feliz”.