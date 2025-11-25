La quinta fecha de la Champions League 2025/26 arrancó con buenas noticias para Richard Ríos, que fue titular en la victoria de Benfica sobre Ajax (2-0) en el Estadio da Luz.

El volante antioqueño participó en el primer gol del partido. Sobre los 6 minutos del compromiso, Ríos se levantó por los aires y conectó un cabezazo potente que obligó a la exigida respuesta del arquero checo Vítězslav Jaroš.

En el rebote, Samuel Dahl agarró la pelota como venía y la mandó a guardar al ángulo para hacer estallar las tribunas del conjunto local.

Richard Ríos celebró el tanto como suyo, pues así empezaron a construir una victoria más que necesaria para soñar con la clasificación a la próxima fase de la Champions.

Y es que Benfica había perdido sus cuatro partidos disputados hasta ahora, uno de ellos con autogol de Richard Ríos en Stamford Bridge.

En el segundo tiempo, Benfica luchó contra sus propios fantasmas. Pases erráticos, pérdidas de balón y una defensa débil se convirtieron en la constante hasta el segundo gol de la noche obra de Leandro Barreiro.

Afortunadamente, al frente tenían al colero de la Champions League. Ajax no dio respuesta pese a la necesidad del triunfo y se encarriló hacia una derrota que prácticamente sepulta sus opciones de continuar en el torneo continental.

A pesar de la rica historia que tienen en Europa, los neerlandeses no atraviesan un gran momento y marchan en el puesto 36 de la tabla de posiciones con cinco derrotas en igual número de partidos disputados.

Aunque Benfica salió del fondo de la tabla con una buena actuación de Richard Ríos, el camino de los playoffs no está nada fácil: sus próximos tres rivales son Napoli (L), Juventus (V) y Real Madrid (L).

Derrota para el Galatasaray de Dávinson Sánchez

Si Richard Ríos tuvo una buena noche, la otra cara de la moneda fue para Dávinson Sánchez.

El defensor caucano fue titular en la sorpresiva derrota de Galatasaray, en condición de local, contra el modesto Union St. Gilloise de Bélgica (0-1).

Dávinson vio la tarjeta amarilla a los 64 minutos y sufrió la expulsión de su compañero Arda Ünvay a los 89 minutos, situación que terminó de complicarle la noche al equipo turco.

Galatasaray venía de tres victorias consecutivas en Champions, incluido el histórico batacazo ante Liverpool, por lo que esta caída enciende todas las alarmas del técnico Okan Buruk.

La representación colombiana continuará este martes con el partido de Bodo Glimt vs. Juventus, donde el antioqueño Juan David Cabal es suplente.