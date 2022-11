Richarlison ‘calló’ a Mbappé por lo difícil que es jugar en América o Europa, previo a Qatar 2022

Cada vez falta menos para que se entone el primer pitazo de la Copa del Mundo Qatar 2022. El juego de apertura entre Ecuador y la selección anfitriona se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre sobre las 11:00 a. m. (hora de Colombia), lo que pondrá en alerta no solo a este par de equipos, sino a los 30 restantes que en los días siguientes tendrá su debut.

Brasil y Francia, dos de las favoritas en la competición, ya tienen establecido el día en el que deberán hacer su estreno; entre tanto, vienen haciendo presencia en suelo mundialista y realizando los entrenamientos para ultimar detalles. Mientras esto ocurre, se conocen con el pasar de los días testimonios que son importantes y traen alguna incidencia para la competencia.

Uno de los más recientes fue el hecho por el atacante de la canarinha, Richarlison, quien reactivó el debate entre Sudamérica y Europa por la complejidad en los partidos rumbo a la cita orbital. Recordando que en meses pasados, Mbappé dijo que no se jugaban “partidos de mucho nivel” en esta parte del mundo. “Cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, agregó en su momento.

A lo que en las últimas horas, el atacante de Brasil le respondió: “El fútbol sudamericano es muy difícil de jugar, voy a jugar en las alturas, en Bolivia, como ven, es difícil. Yo era parte de la selección y sufrimos mucho para adaptarnos. Cada uno puede hablar lo que quiera. Así como en Sudamérica hay equipos, según Mbappé, débiles, en Europa también los hay. Creo que da lo mismo, no hay nada de qué hablar”.

“Ya sea en los entrenamientos o en los partidos, nos guste o no, somos futbolistas y trabajamos a un gran nivel, y no queremos sufrir una lesión que nos quite el sueño de jugar un Mundial. Entonces nosotros, al menos excepto en los entrenamientos, tratamos de no quitar el pie, pero tener más cuidado, porque es nuestro sueño jugar un Mundial, entonces tenemos cierto miedo”, finalizó sobre el miedo latente de una lesión.

La figura de Francia, a medias

El delantero francés del París Saint-Germain Kylian “todavía está al 40 o 50 % de su potencial”, dijo este viernes Luis Campos, asesor deportivo del PSG.

“Mbappé solo está al 40 o 50 % de su potencial. Y se lo digo todos los días. Todavía puede dar mucho más porque es un jugador que aún no ha terminado su formación”, dijo Luis Campos en una conferencia de fútbol organizada por la liga portuguesa en Oporto.

“Existe la velocidad de maduración, lo que significa que no todos evolucionan al mismo ritmo. Mbappé a los 16 años ya estaba desarrollado a todos los niveles. Físicamente, era muy fuerte y tenía una comprensión del juego digna de un jugador de 26 años”, continuó durante su charla sobre el goleador.

Mbappé besa la Copa del Mundo tras la final en Moscú - Foto: AFP

Preguntado por sus expectativas para el Mundial de Catar, que comienza el domingo, Luis Campos dijo que espera un buen torneo.

“Creo que es la mayor competición del mundo, al menos para mí, y por primera vez en la historia los jugadores estarán a tope, con ritmo y más frescos que nunca. Será el Mundial más intenso de la historia”, dijo.

Fase de grupos - Qatar 2022