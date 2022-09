Roger Federer: su último partido causó tristeza en el mundo entero; asistentes no pudieron resistir a las lágrimas

“Superaremos esto de alguna manera. Ha sido un día maravilloso. Les dije a los muchachos que estoy feliz y no triste. Es genial volver a estar aquí, disfruté atándome los cordones de las zapatillas una vez más, todo fue la última vez”, señaló Federer en la pista, donde no pudo evitar emocionarse y llorar en su último partido como profesional.

El de Basilea aseguró que no notó “tanto el estrés” de saber que estaba jugando su último choque y confesó que “el partido fue genial”. ”Jugar con Rafa y tener aquí a todas las leyendas. En serio, gracias”, añadió el suizo.

“Todos están aquí, los niños y las niñas, y mi esposa, que ha sido un gran apoyo. Podría haberme detenido hace mucho, mucho tiempo, pero no lo hizo. Ella me mantuvo activo y me permitió jugar, así que es increíble, gracias. Gracias a mis padres, han sido increíbles. Hay demasiadas personas a las que agradecer, ha sido increíble”, sentenció uno de los más grandes de la historia del tenis.

El ganador de 20 ‘Grand Slams’ y considerado uno de los más grandes de este deporte, disputó este viernes su último partido, saldado con una derrota, seguramente más simbólica en lo anímico, junto al español Rafa Nadal en su partido de dobles de la Copa Laver 2022.

El recinto londinense se entregó con el exnúmero uno del mundo, sumido en las lágrimas tras caer junto a su amigo y gran rival en el doble ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe tras más de dos horas.

Así como Federer lloró, los asistentes al partido, sus familiares y amigos más cercanos, no pudieron aguantar las lágrimas.

Además, usuarios de las redes sociales también mostraron su tristeza por la despedida de uno de los deportistas más especiales: “Oficialmente, se acaba de terminar la carrera profesional de Roger Federer (1998-2022). Su legado excede largamente cualquier tipo de estadística vacía. Llora el tenis. Cuelga la raqueta Su Majestad”, señaló el reconocido periodista, Pablo Giralt.

Por otra parte, medios deportivos como Invictos, dijeron: “Las lágrimas de Federer son las lágrimas del deporte. Un adiós que duele más allá del tenis. Profesionalismo y elegancia. Calidad y mentalidad. Clase dentro y fuera de cualquier cancha. Qué afortunados fuimos los que pudimos disfrutarlo. El más grande de todos”.

Oficialmente se acaba de terminar la carrera profesional de Roger Federer (1998-2022). Su legado excede largamente cualquier tipo de estadística vacía.



Llora el tenis. Cuelga la raqueta SU MAJESTAD 👑🎾. pic.twitter.com/tWqkI0dJbX — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 23, 2022

Entre otros mensajes, de seguidores y amantes del tenis que se viralizaron en redes, estuvieron: “Nunca sentí tanta admiración por un deportista. Creo que todos éramos Nadal llorando porque sabíamos que Federer había marcado una antes y un después en el tenis. Y ese tiempo se estaba extinguiendo frente a nuestros ojos. #RogerFederer”.

“Me siento en una pesadilla, no puedo creer que jamás jugará más como profesional, fueron tantos momentos que me hiciste feliz, llorar, crecí viéndote jugar, sigo en shock, pero solo me queda decir gracias, Roger Federer”, dijo otro internauta.

Me ha quebrado ver esto. Federer llorando por el fin de su carrera deportiva en el tenis. Al fondo su máximo rival, Nadal, visiblemente conmovido por el retiro de su amigo. Es el principio del fin de una era fantástica en el tenis. Estoy desolado. Gracias por tu tenis Roger. pic.twitter.com/30oVXJjHiG — Jaminson Sarmiento (@Jaminson00) September 24, 2022

“Me ha quebrado ver esto. Federer llorando por el fin de su carrera deportiva en el tenis. Al fondo, su máximo rival, Nadal, visiblemente conmovido por el retiro de su amigo. Es el principio del fin de una era fantástica en el tenis. Estoy desolado. Gracias por tu tenis Roger”, resaltó otro al ver las lágrimas de Federer.

“No he parado de lagrimear todo el día, el retiro de Roger me tiene demasiado triste. Qué privilegio haberlo visto jugar en esta vida”, se pronunció otro fanático en Twitter.