Entre lágrimas, Roger Federer se despidió por lo alto del tenis profesional: recital junto a Rafa Nadal en Laver Cup

Un tie-break fue necesario para definir el último partido de la exitosa carrera de Roger Federer, quien en compañía de Rafael Nadal, uno de sus máximos rivales en la historia, protagonizaron el cuarto juego de la serie entre Europa y el resto del mundo en la Laver Cup. Una disputa de dobles que pretendían los del equipo del viejo continente ganar ante los estadounidenses, Sock y Tiafoe y no lograron hacerlo, quedando ad portas con resultado 6-4, 6-7 y 9-11.

Con lágrimas en sus ojos tras el último punto, el suizo dice adiós a la alta competencia que durante mucho tiempo lo vio como el mejor, el más grande, el que quedará en la historia del deporte blanco. Su último compañero de batallas, Rafael Nadal también se vio sumamente conmovido con la terminación del partido, que significaba también el fin de la carrera de su colega, el español se acercó a Federer para expresarle su inmensa admiración, además, del agradecimiento por lo que había alcanzado.

“Este final es lo que deseaba, así que gracias”, fue una de sus frases más sentidas en la entrevista post partido, que tuvo a la par nuevamente sus lágrimas y la ovación de sus colegas, además, de los seguidores que hacían presencia en el estadio, quienes con cánticos y aplausos no dejaban de demostrarle su infinita admiración a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Federer tuvo un servicio en el ‘super tie break’ para haberse despedido con una victoria, pero lo más importante era el homenaje al tenista de 41 años y 20 títulos del Grand Slam, que se emocionó cuando acabó el partido.

Quizá la despedida no fue la soñada por Federer y su gran amigo Nadal, que en el circuito se conocen con el acrónimo ‘Fedal’, al no haberse despedido con la victoria, pero pese a no ser una competición oficial, Sock y Tiafoe lucharon por la victoria para colocar el empate 2-2 en este torneo en el que se enfrentan un equipo de Europa y otro del Resto del Mundo.

A las lágrimas de Federer tras el partido se unieron las de Nadal, las de los 17.000 espectadores que llenaron el O2 Arena de Londres y las de todos los aficionados al tenis, que ven como este sábado ya (el partido acabó pasada la medianoche londinense), se cierra un capítulo de la historia del tenis con la retirada de uno de los mejores jugadores que ha empuñado nunca una raqueta.

Su alegría por hacer pareja con Nadal

“Por supuesto, es súper especial jugar con Rafa (Nadal)”, admitió Federer en la rueda de prensa previa al duelo ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

El suizo, que anunció su retirada tras la Copa Laver la semana pasada, reconoció que volver a jugar al tenis con rivales de tan alto nivel es se siente “realmente diferente”. “Simplemente salir a la pista y tener la oportunidad de jugar con jugadores como Rafa o Novak (Djokovic) también en el pasado ha sido una experiencia increíble para mí”, profundizó.

Federer hace parte del equipo Europa, dirigido por el legendario Bjorn Borg - Foto: AFP

“Poder repetirlo eso una vez más estoy seguro de que será maravilloso. Lo haré lo mejor que pueda y espero estar bien. Y, por supuesto, lo disfrutaré, pero será difícil”, explicó sobre el partido que espera, en el que formará pareja de dobles con Rafa Nadal, con quien ya compartió pista en la edición de 2017 de la Copa Laver.

“La Laver Cup será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en ‘Grand Slams’ o en la gira”, informó Federer en sus redes sociales, tras más de 1.500 partidos en dos décadas y media en el Circuito.