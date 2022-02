Roman Abramovich, dueño del Chelsea, ahora será negociador entre Rusia y Ucrania

Este lunes iniciaron las conversaciones entre delegados de Rusia y Ucrania para intentar un acuerdo en común que permita el retiro de las tropas en territorio ucraniano. Bielorrusia es el país elegido por ambos para negociar, tras la resistencia que mostró el ejército de Volodimir Zelenski en defensa de Kiev y las sanciones económicas que han decidido interponer varios países en contra del gobierno de Vladimir Putin.

La clave para que las negociaciones avancen es encontrar puntos en común en los intereses de Rusia por evitar que Ucrania forme parte de la Otan, al tiempo que se restrablezca la seguridad de los habitantes en las ciudades que han sido atacadas desde el pasado jueves. Es por eso que el Zelenski decidió confiar en un hombre de la entera confianza de Putin, para tener más posibilidades de acordar el cese al fuego.

“El multimillonario ruso-israelí Roman Abramovich, a pedido de Ucrania, se encuentra en Bielorrusia ayudando en las negociaciones entre Rusia y Ucrania como parte de un esfuerzo para poner fin a la guerra en curso”, informó el Jerusalem Post este lunes.

El propietario ruso se vio obligado a entregar el control del Chelsea por el conflicto entre Rusia y Ucrania. - Foto: Getty Images

Abramovich es dueño del Chelsea FC de la Premier League inglesa y también un amigo cercano de Putin, es por eso que desde Inglaterra han amenazado con congelarle sus activos en ese país e incluso le negaron el ingreso luego de haber acompañado al club en la final del Mundial de Clubes frente a Palmeiras.

El medio israelí añade que “los ucranianos le pidieron ayuda a Abramovich para permitir las conversaciones y viajó a Bielorrusia para participar en las discusiones. El embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Kornichuk, no comentó específicamente sobre la participación de Abramovich en las conversaciones, pero dijo que agradecen a cualquiera que pueda ayudar, si tiene suficiente influencia”.

El multimillonario empresario ha tomado la decisión de desvincularse del Chelsea, con el objetivo de no perjudicar los intereses deportivos, no obstante, la Fundación en la que dejó en manos la administración del cuadro londinense, todavía no ha dado el sí a dicho ofrecimiento.

“Durante mis casi 20 años como propietario del Chelsea FC, siempre he visto mi papel como custodio del Club, cuyo trabajo es garantizar que tengamos el mayor éxito posible hoy, así como construir para el futuro, al mismo tiempo que jugando un papel positivo en nuestras comunidades. Siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. Sigo comprometido con estos valores”, escribió en su cuenta de Instagram.

El club, por su parte, ha lamentado la “horrible y devastadora” situación en Ucrania, pero ha evitado mencionar a Rusia en el escueto comunicado de 24 palabras .“La situación en Ucrania es horrible y devastadora. Los pensamientos del Chelsea FC están con todos en Ucrania. Todos en el club rezan por la paz”, señalaron los Blues en un comunicado publicado este domingo.

¿Hay luz para un acuerdo?

El anhelo del presidente ucraniano Volodimir Zelenski es que esta misma semana logren llegar a un acuerdo, al menos, para retirar la ofensiva rusa y permitir el regreso a su hogar de las personas que no pudieron salir del país y se encuentran pasando las horas confinados en estaciones de tren y demás refugios improvisados.

Cabe mencionar que el Kremlin dijo que no quiere revelar su posición antes de las negociaciones que deben comenzar en breve con Ucrania, según afirmó el portavoz de este. “No voy a anunciar nuestras posiciones. Las negociaciones deben hacerse en silencio”, explicó Dmitri Peskov durante su comparecencia diaria ante la prensa. “Dejemos que los negociadores se instalen”, añadió.

“Cada hora que el conflicto de prolonga, ciudadanos y soldados ucranianos mueren. Nos hemos propuesto llegar a un acuerdo, pero tiene ser en el interés de las dos partes”, afirmó por su parte en televisión el negociador ruso (y consejero del Kremlin), Vladimir Medinski.

