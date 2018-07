Esta es la canción oficial del Mundial de Rusia 2018

Nicky Jam, Will Smith y la rapera de Kosovo Era Istrefi se unieron para cantar la canción que acompañará a las 32 selecciones que llegaron a Rusia para competir por la copa del mundo. "One life, live it up, cuz you have one life" (una vida, vívela porque solo tienes una vida) repiten en una melodía que combina ritmos de la electrónica, el rap y el reggae. Este será el himno oficial de esta edición del Mundial y el encargado de prender la fiesta del fútbol en el estadio Luzhniki este jueves 14 de junio.

Otros artistas se sumaron a la fiebre mundialista y crearon sus propias melodías para el evento deportivo del año. Maluma, ChoQuibTown y Sebastián Yatra, son algunos de los latinos que quisieron unirse a la celebración con sus ritmos.

Estas son algunas de las canciones que seguramente escuchará muy seguido durante el mes del mundial.

Maluma, Jason DeRulo - Colors:

Gianluca Vacchi, Sebastián Yatra - LOVE