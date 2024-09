Sale a la luz estado real de la grama del Metropolitano para el juego de Colombia vs. Argentina por Eliminatorias

Al rededor del juego, se han hablado de muchos temas, uno de los más recientes fue el estado de la grama, la cual no parece estar en el mejor estado para recibir el compromiso de este martes, 10 de septiembre, desde las 3:30 p.m. , hora predilecta por la tricolor para sacar ventaja del clima.

“Vemos el campo de juego que para mí no está 10 puntos. Mañana lo vamos a pisar y lo vamos a ver mejor”, dijo. “ El pasto del campo está muy alto ”, escribió en la descripción del video que compartió.

Varios sectores del gramado presentan diferencias de color, algunos más verdes que otros, y hasta hay algunos parches que preocupan a horas del crucial compromiso de Colombia vs. Argentina por la fecha 8 rumbo al Mundial 2026.

🤣👊🏽 James, Córdoba y Arias, PERDIERON en el rondo y les tocó llevar su castigo. 😂 Luis Díaz y Juanfer, no se la perdonaron a James. pic.twitter.com/92yl5K0jU1

DT de Argentina hizo más críticas a Barranquilla

Además de eso, abrió la puerta a la polémica sobre la sede y horario de su siguiente juego, esta vez ante Colombia: “siempre en septiembre pasan estas cosas y ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno…”.

Como habitualmente pasa, hay una contraparte que suele responder a ese malestar del rival. Esta vez quien fue el encargado de contestarle a Scaloni, fue nada más, no nada menos, que el capitán James Rodríguez.

“No. Creo que no afecta en absolutamente en nada. Los partidos en Eliminatorias son una historia totalmente distinta. A pesar de que algunos no están jugando mucho, pero eso no tiene nada que ver. El fútbol es igual en todo el mundo”, dijo de forma certera al entrenador de la albiceleste.