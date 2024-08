Sale a la luz mensaje de Jürgen Klopp tras la final de Copa América que perdieron Colombia y Luis Díaz

Klopp no dudó en escribirle a Mac Allister y fue el mismo jugador quien se encargó de revelar el mensaje que le envió después de la final en la que Colombia resultó subcampeón. “Klopp me escribió después de la final (con Colombia) para felicitarme. Hablábamos mucho, intercambiábamos opiniones. Yo estoy agradecido porque me dio la posibilidad de jugar en uno de los mejores clubes del mundo, me abrió las puertas y desde el primer minuto me defendió y ayudó. Recuerdo que en los primeros partidos me tuvo que poner de 5 porque no había otro y he recibido críticas, pero él salió a defenderme”, dijo.