Salió campeón y ahora recoge basura: la increíble historia de un exjugador que admite que lo reconocen en la calle

Por una lesión se tuvo que retirar antes de lo pensado. El fútbol profesional lo dejó a atrás y como el trabajo no es deshonra ni debería serlo, hoy en día se viste de gorra, chaleco y guantes para realizar su labor.

“La mayoría de gente me reconoce, pero los más jóvenes siempre tienen la duda y siempre hay alguien que le dice que fui futbolista. Yo estudié, pero no terminé el bachillerato porque surgió una oportunidad en el fútbol, sin embargo, tengo un trabajo del que me siento orgulloso”, expresó, en palabras recogidas por el mismo sitio web.