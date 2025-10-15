Suscribirse

San Marino, ‘la peor selección del mundo’, sí podrá ir al Mundial 2026: clasificación sería así

Una última chance por lo hecho en la Nations League le permite soñar con la clasificación a dicho país para la próxima Copa Mundo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 8:20 p. m.
Plantel completo de la Selección de San Marino que sueña con el Mundial 2026
Plantel completo de la Selección de San Marino que sueña con el Mundial 2026

Parece imposible que San Marino, denominada como la ‘peor selección’ del mundo por los resultados que acumula y lugar que ocupa en el ránking FIFA, pueda ir al Mundial 2026.

Pero sí, es viable gracias a la manera en que están establecidas las eliminatorias UEFA.

Son un total de 16 cupos que entrega Europa, para 54 países que son los participantes y que se dividen en 12 grupos.

Eliminatorias FIFA al Mundial 2026 siguen definiendo sus 48 selecciones clasificadas.
Eliminatorias FIFA al Mundial 2026 siguen definiendo sus 48 selecciones clasificadas.

12 boletos son fácilmente entregados; pues son para las naciones que lideren su zona a lo largo de las fechas que se juega la clasificatoria.

Si son un total de 16, se sobreentiende que quedan cuatro casillas para entregarse, las mismas, son otorgadas a través de unos play-offs.

Todos los segundos lugares clasifican al repechaje, y gracias a la Nations League y su ranking de selecciones UEFA, 4 países ganadores de grupos en Nations League que no hayan sido ni primero ni segundo lugar se meten al repechaje.

Nicola Nanni, delantero y capitán del seleccionado de San Marino
Nicola Nanni, delantero y capitán del seleccionado de San Marino

De hecho, por eso San Marino sigue vivo rumbo al Mundial. Esos 16 equipos se dividen en 4 grupos, donde cada grupo de equipos juegan semifinales, y los 4 ganadores de las 4 series de semifinales completan los 16 cupos.

¿Cómo le fue a San Marino en Nations League?

San Marino tuvo un desempeño positivo en su participación durante la Nations League.

Siendo parte del grupo 1 de la Liga D, el conjunto mención lideró su zona al sumar siete puntos, por 6 que hizo Gibraltar y 2 de Liechtenstein.

Contexto: Europa pone su primera clasificada al Mundial 2026: a Portugal no le alcanzó y hubo más sorpresas

Fueron un total de cuatro partidos para San Marino, donde pudo ganar dos, empatar uno y perder el restante.

En las Eliminatorias UEFA es una de las que peor rendimiento tiene, sin puntos luego de siete fechas y con una diferencia negativa de -31 goles.

Hasta el momento el único conjunto clasificado de Europa al próximo Mundial es Inglaterra, quien lo logró el pasado 14 de octubre luego de liderar el grupo K.

Inglaterra fue la primera selección de Europa en certificar el paso al Mundial 2026
Inglaterra fue la primera selección de Europa en certificar el paso al Mundial 2026

Alemania, Portugal, Francia también están cerca de confirmar su paso, pero deberán hacerlo en la próxima fecha de eliminatorias pactada a jugarse en noviembre próximo.

Listado de clasificadas al Mundial 2026

Anfitrionas

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

Asia (AFC)

  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Uzbekistán
  • Jordania
  • Qatar
  • Arabia Saudita

Sudamérica (CONMEBOL)

  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Paraguay

Oceanía (OFC)

  • Nueva Zelanda

África (CAF)

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Sudáfrica

Europa (UEFA)

  • Inglaterra
Contexto: Histórica selección quedó casi eliminada del Mundial 2026: batacazo retumba en Europa

Valga recordar que para la edición del 2026, el campeonato mundial amplió el número de cupos de 32 a 48, lo que ha permitido que selecciones que jamás habían asistido vayan a la Copa Mundo.

Naciones como Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania tendrán su primera participación durante la cita de Estados Unidos, Canadá y México durante el 2026.

