San Marino, ‘la peor selección del mundo’, sí podrá ir al Mundial 2026: clasificación sería así
Una última chance por lo hecho en la Nations League le permite soñar con la clasificación a dicho país para la próxima Copa Mundo.
Parece imposible que San Marino, denominada como la ‘peor selección’ del mundo por los resultados que acumula y lugar que ocupa en el ránking FIFA, pueda ir al Mundial 2026.
Pero sí, es viable gracias a la manera en que están establecidas las eliminatorias UEFA.
Son un total de 16 cupos que entrega Europa, para 54 países que son los participantes y que se dividen en 12 grupos.
12 boletos son fácilmente entregados; pues son para las naciones que lideren su zona a lo largo de las fechas que se juega la clasificatoria.
Si son un total de 16, se sobreentiende que quedan cuatro casillas para entregarse, las mismas, son otorgadas a través de unos play-offs.
Todos los segundos lugares clasifican al repechaje, y gracias a la Nations League y su ranking de selecciones UEFA, 4 países ganadores de grupos en Nations League que no hayan sido ni primero ni segundo lugar se meten al repechaje.
De hecho, por eso San Marino sigue vivo rumbo al Mundial. Esos 16 equipos se dividen en 4 grupos, donde cada grupo de equipos juegan semifinales, y los 4 ganadores de las 4 series de semifinales completan los 16 cupos.
¿Cómo le fue a San Marino en Nations League?
Siendo parte del grupo 1 de la Liga D, el conjunto mención lideró su zona al sumar siete puntos, por 6 que hizo Gibraltar y 2 de Liechtenstein.
Fueron un total de cuatro partidos para San Marino, donde pudo ganar dos, empatar uno y perder el restante.
En las Eliminatorias UEFA es una de las que peor rendimiento tiene, sin puntos luego de siete fechas y con una diferencia negativa de -31 goles.
Hasta el momento el único conjunto clasificado de Europa al próximo Mundial es Inglaterra, quien lo logró el pasado 14 de octubre luego de liderar el grupo K.
Alemania, Portugal, Francia también están cerca de confirmar su paso, pero deberán hacerlo en la próxima fecha de eliminatorias pactada a jugarse en noviembre próximo.
Listado de clasificadas al Mundial 2026
Anfitrionas
- Estados Unidos
- México
- Canadá
Asia (AFC)
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Australia
- Uzbekistán
- Jordania
- Qatar
- Arabia Saudita
Sudamérica (CONMEBOL)
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Uruguay
- Paraguay
Oceanía (OFC)
- Nueva Zelanda
África (CAF)
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Senegal
- Sudáfrica
Europa (UEFA)
- Inglaterra
Valga recordar que para la edición del 2026, el campeonato mundial amplió el número de cupos de 32 a 48, lo que ha permitido que selecciones que jamás habían asistido vayan a la Copa Mundo.
Naciones como Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania tendrán su primera participación durante la cita de Estados Unidos, Canadá y México durante el 2026.