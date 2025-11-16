El mensaje de Cristiano Ronaldo que ilusiona a los que lo quieren ver en el mundial: ¿Estará en Norteamérica 2026?

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, y con la ausencia de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante el partido de clasificación del Grupo F para la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2026 entre Irlanda y Portugal en el Estadio Aviva de Dublín el 13 de noviembre de 2025. (Foto de Paul Faith / AFP) | Foto: AFP

CR7, suspendido, tuvo que ver de lejos cómo brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30′, 41, 81′) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3′ de penal, 51′, 72′ de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7′), Gonçalo Ramos (21′) y Francisco Conceicao (90+2′), mientras que Eduard Spertsyan (18′) empató provisionalmente para Armenia.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.

El mensaje de Cristiano Ronaldo que emociona a sus seguidores

Justo después de la victoria, el astro portugués Cristiano Ronaldo se manifestó en redes sociales sobre el objetivo conseguido por sus compañeros.

Si bien no hay certeza de que Ronaldo esté presente en la próxima cita mundialista, el mensaje publicado en su perfil en X ilusionó a los millones de seguidores que tiene el delantero en todo el mundo.

“¡Estamos en el mundial! ¡Vamos, Portugal! 🇵🇹”, dijo el delantero del Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí.

Aunque sus palabras fueron cortas, sí deja mucho que pensar y emociona a quienes aún sueñan con ver a Ronaldo en una última cita mundialista; el nacido en Madeira, ya con 40 años, sigue vigente y persigue la meta de llegar a los 1.000 goles, cifra de la que está muy cerca pues ya acumula 953 tantos.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

Cristiano Ronaldo disputará en el Mundial United 2026 su última Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Irlanda remontó y logró clasificar al repechaje

Justamente, en ese otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso a la repesca.

En Budapest, los locales se adelantaron rápidamente, con un tanto de Daniel Lukacs (3′), y volvieron a ponerse por delante antes del descanso con diana de Barnabas Varga (37′) tras el empate provisional de Troy Parrott (15′, de penal).

El atacante del AZ Alkmaar neerlandés, héroe ya con dos dianas contra Portugal, fue el protagonista absoluto en el Puskas Arena, empatando en el minuto 80... y dando la victoria definitiva a Irlanda en el 90+6′, durante la última acción del partido.

Portugal espera contar con Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

El resultado abre las puertas del repechaje a Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.

Resultado final del Grupo F de eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026 tras los partidos disputados el domingo:

Hungría 2 - Irlanda 3.

Portugal 9 - Armenia 1.

Clasificación:

1. Portugal 13 pts. Clasificada.

2. Irlanda 10 pts. Repechaje.

3. Hungría 8 pts. Eliminada.