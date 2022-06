Santos Borré indicó las “cosas positivas” que Néstor Lorenzo le aporta a la Selección Colombia

Este domingo 5 de junio, la Selección Colombia saltará nuevamente a la cancha para disputar su primer partido después del decepcionante final de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El equipo, plagado de jugadores con poca experiencia en la Tricolor, se encuentra motivado de iniciar un nuevo ciclo que ya tiene entrenador designado.

Se trata del argentino Néstor Lorenzo, quien fuera asistente técnico de José Pékeman entre 2011 y 2018. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció de manera oficial la llegada del entrenador que hasta hace pocos días estuvo en Perú dirigiendo al Melgar de Arequipa, equipo que clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana eliminando a Racing (Argentina) en fase de grupos.

¡Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección!



Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos.



💛💛💙❤️#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/SxKNQxtcRO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2022

Rafael Santos Borré, uno de los colombianos con mejor rendimiento en el remate de la temporada, dio su opinión sobre la llegada de Lorenzo a la Selección. “Haberlo designado con tiempo nos permite tener más trabajo. Va a ser bueno que vaya conociendo a los jugadores y dándole una idea de juego al equipo”, dijo en rueda de prensa desde Murcia.

“En lo personal, es alguien que conoce la Selección, que ha vivido lo que son las eliminatorias. Sabe cómo jugar y lo que le gusta al fútbol colombiano, es un entrenador que conoce mucho el lugar al que llega. Nosotros debemos brindarle nuestra capacidad para que él pueda trabajar de la mejor manera”, agregó.

Borré considera que el regreso de un técnico argentino a la Tricolor puede aportar en “la mentalidad” y la “competitividad” que tiene el fútbol argentino. “Creo que es algo positivo, que siempre aporta mucho. Va a ser importante que nos acostumbremos a esa idea que él quiere imprimir en la Selección”, argumentó.

Nuevas responsabilidades

El delantero del Eintracht Frankfurt llega a esta convocatoria con aire en la camiseta, tras proclamarse campeón de la Europa League, siendo figura de la final ante Rangers con gol durante los 90 minutos y el penal decisivo que les permitió llevarse el título a suelo alemán.

Ese buen nivel en el club lo obliga a responder con la camiseta de la Selección Colombia, esa con la que todavía está en deuda.

“He pasado por ligas que me han servido para ganar experiencia y llegar con otra mentalidad. La Bundesliga me sirve para madurar la parte futbolística. Yo creo que este es un trabajo grupal, no le podemos cargar la responsabilidad a Lucho (Díaz) o a James (Rodríguez). Lo fundamental es ser sólidos como grupo”, declaró.

Rafa reitera que Colombia “tiene los jugadores y la calidad” para mostrar un buen fútbol y sobre todo contundencia en ataque, que fue lo que faltó para entrar en zona de clasificación al campeonato del mundo.

“Tenemos un equipo fuerte, podemos mostrar lo que nosotros nos propongamos. Con los jugadores que tenemos podemos poner en práctica cosas que nos den la versatilidad de ser compacto y ser agresivos en la presión”, afirmó.

Luego de esa respuesta, Borré le dio paso a su compañero Éder Álvarez Balanta, quien también habló sobre el nombramiento del nuevo cuerpo técnico. “Es una persona que conoce el fútbol colombiano, conoce la Selección desde adentro. Tiene el conocimiento de trabajar con un equipo como este”, aprobó.

Para Álvarez Balante es algo muy positivo contar con Amaranto Perea como asistente y referencia clara de su posición como defensor central. “Va a tener la posibilidad de una llegada más directa con cosas que pasan en el camerino. Va a poder transmitir (esa experiencia) para que podamos tener una evolución que nos permita crecer como equipo por los objetivos que tenemos a futuro”, aseguró.

“Los cambios traen cosas positivas, así que esperemos que con esa motivación que vienen puedan darnos ese cambio de chip que nos permita estar en el próximo Mundial”, concluyó el defensor del Brujas de Bélgica.

Lorenzo no dirigirá desde la línea, pero sí estará pendiente del rendimiento de los jugadores en este amistoso que se disputará el domingo desde las 12:00 m (hora de Colombia).