Scaloni se confiesa y sorprende en Argentina a días de nueva fecha de Eliminatorias: “Dije lo que sentía”

Mientras se espera por el inicio de una nueva doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la Fifa del año 2026, Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina, se destapó sobre una declaración que lanzó hace algún tiempo.

El entrenador evocó una declaración después de un partido ante la escuadra de Brasil en el que dejó en duda su continuidad en la Argentina de Leo Messi. Sorprendió con sus palabras y no se guardó absolutamente nada.

“La respuesta de la gente que me rodea, yo cuando siento algo lo hablo. Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tomé el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido”, dijo en palabras recogidas por TyC Sports.

“Se me venían miedos que antes que no tenía, después del Mundial, luego de ganar en el Maracaná. Sentía que no estaba al 100%, no estaba cómodo, necesitaba una reflexión. Yo lo hablo con mi esposa, lo hablé con Aimar, te ponés a pensar que logramos algo impensado, la gente te pide más. Pararse a pensar, no te ayuda”, agregó.

Lionel Scaloni, en @neuramedia, le confesó a @fantinofantino que estuvo cerca de dejar la Selección argentina. pic.twitter.com/T9VFLP7SGI — Lucas Burgoa (@lucasburgoa) November 8, 2024

Lionel Scaloni, como bien se sabe, sacó campeona a la selección de Argentina de la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos. En la final de este torneo se impuso por la mínima diferencia ante la Colombia de Néstor Lorenzo.

“Yo no sé distinguirlo, no sabría decirte, porque no fui a hablar con nadie, me hubiera gustado, y muchos me han dicho que tendría que haber ido a incluso mi esposa, me decían, de hablar con alguien que no... Bueno, me lo guardé para mí, y bueno, fue esa época después del Brasil. No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Intento no recordar. Si no, me costaría dormir”, también dijo.

Y aseveró que “todos vamos a terminar igual, algún día no vamos a estar en esta vida y tenemos que dejar algo. No es que lo digo y no lo pienso. No van a poder decir que tuve altibajos, yo creo que debemos ser ejemplo de una vez por todas, no solo por lo que se ganó a nivel futbolístico, sino a nivel comportamiento, que hemos mejorado con algunos jugadores que se han equivocado, le hemos dicho que hay chicos mirándolos”, reflexionó.

En esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la siguiente Copa del Mundo la selección Argentina, que contará con Lionel Messi, deberá enfrentar de visitante a Paraguay y de local a la escuadra de Perú.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. | Foto: AFP

“Para mí no conseguimos la gloria. Es verdad que para un argentino es difícil hacerlo entender que saliste campeón del mundo y no conseguiste la gloria, porque para un argentino el fútbol es más que cualquier otra cosa. Pero, a mi manera de entender, ‘sólo’ salimos campeones del mundo”, incluyó en su relato.