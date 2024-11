Se agiganta polémica por videos con provocaciones del camerino de Nacional al DIM: “Saludar a mi hijo”

La respuesta del DIM

“Es la sumatoria de tristezas, pero la primera tristeza es la irresponsabilidad del técnico Juárez. Digo irresponsabilidad por sus comportamientos, por incitar a nuestra hinchada, porque puso en riesgo no solo el fútbol, sino también el orden público de la ciudad y el departamento. Ese señor no merece ser técnico en Colombia y mucho menos en Antioquia”, dijo el presidente del DIM, Juan Camilo Restrepo, en declaraciones recogidas por Múnera Eastman Radio .

“Hoy la sociedad le enseñó al individuo. Cosas como las que pasaron hoy ahí no nos ayudan como sociedad. Hemos vivido como fiesta los tres clásicos más lindos de los últimos tiempos, llenos, la gente comportándose, pero creo que lo del final no puede suceder. Felicitar a la gente porque, al final, se comportó medianamente bien porque lo que pasó con el entrenador (Juárez) no va con los valores y principios de lo que somos los antioqueños”, afirmó el entrenador del poderoso, Alejandro Restrepo, en rueda de prensa.