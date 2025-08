Se confirma el nuevo equipo de Juan Guillermo Cuadrado: directivo soltó el anuncio oficial

Bayern Múnich vs. Lyon: canal y hora para ver el debut de Luis Díaz en Alemania

Juan Cuadrado no juega con Colombia desde la primera fecha de eliminatorias. | Foto: Getty Images

Anuncio oficial del Pisa

“Viene mañana, hoy, no lo sé. Estoy muy contento con el acuerdo alcanzado tras meses de negociaciones ”, indicó Corrado en rueda de prensa.

Cuadrado es considerado como el primer gran fichaje del Pisa para esta temporada, pero el presidente no piensa lo mismo. “Cuando leo que el mercado de fichajes está en marcha, me sorprendo. Hemos fichado a muchos jóvenes importantes, algunas promesas prometedoras ”, apuntó.

“El estadio aún no lo permite: tenemos 20.000 solicitudes para 13.000 asientos. Es evidente que la Serie A atrae a más gente, pero no encontramos la manera de contentar a todos. Además, hay cosas que no entiendo, como poner 900 entradas a disposición de la Liga y los socios comerciales, lo que nos privaría de ingresos. Será un año difícil en este sentido”, anticipó Corrado.