“Se fue a robar toda la plata”: Marcelo Díaz y una dura acusación a Reinaldo Rueda

Marcelo Díaz ganó con la Selección Chilena de fútbol la Copa América de 2015 que se realizó en su país y la edición centenario de 2016 en Estados Unidos.

Además, integró en ese primer título continental con La Roja el equipo ideal de 2015 y, como distinción individual, logró ser parte del onceno de la Década en el Fútbol Chileno entregado por el diario El Mercurio entre 2010 y 2020.

A sus 35 años, este mediocampista de Libertad de Paraguay no estuvo en las Eliminatorias con su selección nacional rumbo a Catar 2022.

Reinaldo Rueda, extécnico de Chile, nunca lo convocó. El entrenador vallecaucano, antes de llegar a Colombia, estuvo en la Copa América 2019 donde fue cuarto y en las Eliminatorias para la clasificación a Catar 2022 solo dirigió cuatro partidos, consiguiendo una victoria, dos derrotas y un empate.

Con los chilenos, Rueda dirigió 27 partidos, 17 amistosos, seis en Copa América de Brasil 2019 y cuatro en Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Ganó nueve, uno en Eliminatorias, dos en Copa y seis en amistosos. Se anotaron 35 goles a favor y 35 en contra.

Marcelo, que busca regresar al fútbol de su nación, en específico a la Universidad de Chile se refirió al paso de Reinaldo Rueda por La Roja.

“Quedó a la vista que algo hubo. Vamos a ser sinceros, para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile”, dijo entre risas.

Díaz estaba en Racing cuando Reinaldo era el técnico de la Selección y argumentó que en el fútbol de Argentina vivió uno de los mejores momentos de su carrera, lo que para él es inexplicable que el hombre de 65 años no lo haya llamado nunca.

“En su momento yo sabía que tenía nivel para la selección, en Argentina me iba muy bien. No solo tenía el nivel, soñaba con ir. Pero si te fijas, en Racing estaba el ‘Chueco’ Mena, que tenía un gran nivel y no lo convocaba. El ‘Mago’ Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y en el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba. Entonces, para mí es uno de los grandes responsables de que Chile se haya quedado fuera, porque quiso implementar un cambio que no era necesario”, indicó al programa Hablemos del Bulla.

El cambio al que Marcelo Díaz se refiere fue la apuesta generacional que hizo Reinaldo en Chile. “Ese cambio generacional no era necesario y fue forzado. No dio abasto, al mismo Arangui lo terminó sepultando de su nivel que tenía en ese momento. Me quedé con la espina, pero me quedé con la ilusión de jugar con La Roja, hasta que me retire”, finalizó.

En Hablemos del Bulla, Marcelo reconoció que Erick Pulgar tuvo un gran nivel en ese momento, pero que con Charles y Arturo Vidal jugaba de memoria. “Cuando agarrábamos la pelota, los tres hacíamos jugar al equipo. Teníamos una muy buena conexión”, resaltó.

Por último, reveló que la imagen que le quedó del técnico colombiano es de un hombre insensato.

“Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, finalizó.