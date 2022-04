“Trabajaba horrible”: Reinaldo Rueda blanco de críticas en Chile

Después de la hecatombe sufrida el pasado martes –29 de marzo– por la eliminación de la Selección Colombia de Catar 2022, el técnico Reinaldo Rueda tendría los días contados en el banquillo de la Tricolor.

Un total de 23 puntos sumó el combinado cafetero que quedó ubicado en la sexta casilla, detrás de Perú y por encima de Chile, selección que también culpa a Rueda de un nuevo fracaso en las Eliminatorias, dado que el colombiano dirigió a la Roja en el comienzo de las clasificatorias sudamericanas.

A pesar de solo durar cuatro fechas con los australes, allí le caen con todo al entrenador. El último en hacerlo fue Nicolás Peric, exarquero chileno que no tuvo piedad con el cafetero. “La elección del técnico de Chile fue mala. El que vino acá y dijo ‘es Rueda’, nos liquidó. Buscó jugadores donde no tenía que buscar, no citó a los que tenía que citar... trabajaba horrible. Reinaldo Rueda desgastó al plantel”, dijo en charla con el programa Fanáticos de la Selección.

Reinaldo Rueda. - Foto: Getty Images

Sin embargo, esta no fue la única crítica en contra de Rueda, el técnico actual Martín Lasarte en rueda de prensa aprovechó para tirar un dardo en contra del colombiano que no cayó para nada bien. “Cuando yo llegué, la selección chilena llevaba cuatro partidos jugados en las Eliminatorias, y creo que nosotros pudimos haber rescatado un resultado mejor en alguno de ellos”, dijo de entrada el entrenador.

“Hace un año yo dije que la Selección dependía de su ‘generación dorada’ para clasificar. Algunos jugadores jóvenes que salen fuera, no juegan o ni siquiera van citados, y eso es muy complicado. Parece que no me conocieran, yo cité a los que tenía que citar. Mi decisión nunca estuvo ligada a los representantes de jugadores”, agregó.

No obstante, Chile –de la mano de Lasarte– tampoco sumó sus mejores presentaciones. En contadas oportunidades, La Roja tuvo posibilidades de ir directo al Mundial, pero los malos resultados en las últimas jornadas los condenaron a estar por segunda vez consecutiva afuera de un Mundial.

¿Quién será el reemplazo de Rueda en Colombia?

El sonajero de la Selección Colombia sigue llenándose de nombres para reemplazar a Reinaldo Rueda, quien, si bien no ha salido de la Tricolor, tiene los días contados al frente del banquillo tras la eliminación del Mundial de Catar 2022.

Y es que, tras la debacle sufrida, los candidatos para su reemplazo abundan. Hombres como Ricardo Gareca, Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio, Marcelo Bielsa, entre otros, han sonado con fuerza para tomar las riendas de cara a las Eliminatorias del Mundial de 2026.

Sin embargo, en las últimas horas un nuevo candidato suena con fuerza e incluso desde Argentina han revelado su nombre y las posibilidades de llegar. Se trata de Ramón Díaz, histórico entrenador que tuvo paso por equipos como River Plate, Independiente, San Lorenzo, entre otros.

Así lo informó el periodista argentino Hernán Castillo, quien puso su nombre en el listado de entrenadores que busca la Tricolor. “Atentos en Colombia: Ramón Díaz y Emiliano Díaz en la mira de Selección Colombia. ¿Seguirán en Arabia o cambian de aire?”, dijo el comunicador en sus redes sociales.

El actual entrenador del Al-Hilal de Arabia, suena para llegar a Colombia. - Foto: Getty Images

Bielsa, el otro que suena con fuerza

Precisamente, sobre este último se ha generado cierto revuelo, pues después de despedirse del Leeds United, equipo de la Premier League, su nombre ha sonado con fuerza para la próxima Eliminatoria al Mundial de Estados Unidos y México en el año 2026.

¿Qué condiciones pondría? Según el portal OneFootball, el argentino pidió “tomar el control de la Selección sub-20, algo positivo de cara a armar procesos sólidos desde las categorías inferiores, que aporten de una forma más directa al combinado de mayores, con el nacimiento de jugadores jóvenes, que no necesiten de adaptación en el plantel principal, sino que lleguen a brillar y a aportar”.

Por otro lado, el gaucho pediría que “la Federación respete su posición como entrenador, que no se entrometa y tenga compromiso con su proceso”, factor que podría tener controversia de acuerdo con lo visto en los últimos años en los procesos de Pékerman y Queiroz.

Finalmente, el ‘Loco’, como es apodado, exigiría “un proceso largo que le permita consolidar un equipo para cumplir los objetivos propuestos”.