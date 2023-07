“Se los regalo”: el mensaje que el presidente de Santa Fe envió a la hinchada con Don Jediondo

Don Jediondo, hincha ferviente de Independiente Santa Fe, salió a brindar un parte de tranquilidad a la fanaticada. Según él, conversó con el presidente del club, Eduardo Méndez, y, como se afirmó a través de un comunicado de prensa la tarde de este 4 de julio, le ratificó que no había ofertas de compra del equipo.

En horas de la noche, don Jediondo subió un video refiriéndose al tema del conjunto capitalino y dejó ver que, al igual que los demás hinchas, ha estado pendiente de los fichajes para afrontar el segundo semestre del año. De ahí su interés en saber si en verdad hay una oferta sobre la mesa por Santa Fe.

“Queridos compañeros, contertulios y contertulias, muy buenas noches. Como ustedes saben, mi cariño por el fútbol y el primer campeón, Independiente Santa Fe, es latente, es evidente, y en los últimos días, la afición, los hinchas, hemos estado muy atentos a los movimientos del cuadro cardenal: la llegada de nuevos jugadores, de nuevo técnico”, comentó.

'Don Jediondo' ha dicho abiertamente ser hincha de Santa Fe. - Foto: Captura de pantalla: @SantaFe y Getty Images

Luego, el humorista brindó detalles de la conversación con Méndez y dejó ver que tiempo atrás sí hubo pretensiones de inversionistas hacia el equipo, solo que fue hace años y al final nada se concretó.

“Pues bien, hoy el cuadro Independiente Santa Fe, en un comunicado, desmintió las versiones sobre llegadas de nuevos inversionistas colombianos o extranjeros para comprar el club. Hablé hace pocos minutos con el presidente del equipo, Eduardo Méndez, y me dice que eso no es cierto, que no ha habido ofertas de ninguna clase, de ninguna naturaleza”, expuso.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. - Foto: Captura Pantalla Dimayor

En palabras de Don Jediondo, hasta el momento no hay ofertas en Independiente Santa Fe, pero, de llegar a haberlas, Eduardo Méndez estaría interesado en “regalar el club”.

“Hace por allá cuatro años sí hubo un acercamiento a través de un periodista, pero que al final no quedó en nada. Es más, me dice el presidente, dígale a los aficionados y a los hinchas que, si ha habido una oferta seria para comprar el equipo, se los regalo”, contó.

Queridos amigos hinchas del @SantaFe hablé hace pocos minutos con el presidente del 🦁Sr. Eduardo Méndez y me informa que no ha habido ofertas para comprar el club ni de inversionistas nacionales ni extranjeros.Haremos un live el próximo jueves,Dios mediante, para hablar del tema pic.twitter.com/sixv3SSVpi — Don Jediondo (@DonJediondo) July 5, 2023

El también dueño de una cadena de restaurantes informó a los hinchas que para brindar claridad de la actualidad del equipo, no solo sobre el tema del supuesto inversionista que lo está pretendiendo, sino de los refuerzos para buscar estar entre los ocho mejores en la Liga BetPlay II, realizará una transmisión en vivo con Eduardo Méndez. Será el miércoles 5 de julio, a las 12 m., en Facebook.

El comunicado de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe negó que su junta directiva haya recibido recientemente una oferta por la compra del club. A través de un comunicado, los cardenales desmintieron una versión de prensa que había surgido horas antes, en medio de la furia de los hinchas por la salida de Wilson Morelo.

Todo comenzó con una publicación de Theo González, quien cubre la actualidad del conjunto cardenal para un famoso canal internacional. El periodista publicó en su cuenta de Twitter que “en las últimas horas un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club”.

El trino de Theo González que desató la molestia en Santa Fe - Foto: Captura @Theo_Gonzalez

Rápidamente, el trino fue compartido en redes sociales por los hinchas que, emocionados, pedían al presidente Eduardo Méndez que aceptara la propuesta del grupo inversor del que no se conoce nombre o integrantes.

Ante el revuelo que causó la versión del periodista colombiano, Independiente Santa Fe emitió un comunicado en el que lo menciona con nombre y apellido. “A la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de compra por el club”, expuso el conjunto capitalino.

Este es el comunicado oficial de Independiente Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

“Hemos manifestado al periodista Theo González que si tiene la oferta nos la remita o publique”, agregó Independiente Santa Fe.