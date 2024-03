Se repite el caso de Dani Alves: leyenda de Brasil es arrestado y pagará cárcel por violación

¿Por qué Robinho irá a la cárcel?

“Fue consensuado”, dijo el jugador en su defensa. “Nunca lo negué (el encuentro). Podría haberlo negado porque no estaba mi ADN, pero no soy mentiroso”, afirmó Robinho en una entrevista en el canal brasileño TV Record .

Para el legendario jugador de la selección brasileña, todo esto hace parte de una campaña en su contra. “Jugué cuatro años en Italia y me cansé de ver historias de racismo. (...) Los mismos que no hacen nada con este tipo de actos de racismo, que repudio, son los que me condenaron”, agregó.