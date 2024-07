Se sacude la Selección Colombia: Richard Ríos habría despertado el interés de histórico equipo de Italia

Palabras de Néstor Lorenzo antes de la final

El aficionado colombiano. “No hay hincha más alegre y fanático. Nos gustaría que no sea una sorpresa llegar a una final, que no sea un premio del cielo, que no se haga esperar tanto. Estar arriba siempre no es fácil. El grupo está bien, hay futuro. Ojalá que esto dure y que siga creciendo. Que festejen igual, pero que no se sorprenda tanto el llegar a una instancia así”.